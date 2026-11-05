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Salud Ideal

Cirugía mínimamente invasiva del pie: la nueva apuesta de la clínica Ribera Assistens

Contenido Especial
05/11/2026 15:56
Miguel López, podólogo de Ribera Assistens
Miguel López, podólogo de Ribera Assistens
Ribera Assistens
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La clínica Ribera Assistens amplía su cartera de especialidades e incorpora a su cuadro médico el servicio de podología y cirugía del pie, apostando por la cirugía mínimamente invasiva, que representa una evolución en el tratamiento quirúrgico de numerosas patologías del antepié y del retropié. Este nuevo servicio está dirigida por el doctor Miguel López, podólogo especialista en cirugía podológica.

El abordaje mínimamente invasivo en podología no reside únicamente en realizar incisiones más pequeñas, sino en conseguir una corrección eficaz de la patología con la menor agresión posible sobre los tejidos.

El objetivo del tratamiento quirúrgico para este tipo de patologías no es únicamente corregir la deformidad visible, sino aliviar el dolor, mejorar la función del pie y facilitar la recuperación de las actividades cotidianas.

Mediante pequeñas incisiones, generalmente de pocos milímetros, y utilizando instrumental específicamente diseñado para estas técnicas, es posible realizar correcciones óseas y procedimientos sobre los tejidos blandos, minimizando la agresión quirúrgica sobre las estructuras anatómicas.

Estas intervenciones se realizan habitualmente bajo anestesia local o locorregional, y, en muchos casos, permiten que el paciente regrese a su domicilio el mismo día de la intervención.

La selección del procedimiento debe realizarse mediante una valoración clínica individualizada, teniendo en cuenta el tipo y grado de deformidad, la sintomatología y las necesidades funcionales de cada paciente.

¿Qué patologías se pueden tratar?

La cirugía mínimamente invasiva ofrece diferentes alternativas para abordar algunas de las patologías más habituales. En el antepié corrige la desviación de los juanetes (hallux valgus) mejorando la alineación, reducir el dolor y recuperar la funcionalidad, todo tipo de deformidades en los dedos como dedos en garra o martillo y sobrecargas metatarsiales. También se tratan determinados casos de dolor neuropático interdigital mediante técnicas de descompresión o procedimientos sobre el nervio afectado.

En el retropié, entre las patologías que pueden beneficiarse de la cirugía mínimamente invasiva destaca la fascitis plantar crónica, especialmente cuando no responde a un tratamiento conservador correctamente realizado.

En casos seleccionados, pueden emplearse técnicas de liberación parcial de la fascia plantar y procedimientos sobre el espolón calcáneo cuando existe una indicación específica.

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