Victoria Martins regala una micropigmetación a mujeres con cáncer en A Coruña: "No me llegan dos vidas para agradecerle"

Eliane, Victoria y Vanessa posan para El Ideal Gallego en las inmediaciones del Palacio de la Ópera Javier Alborés

Cuando un proceso oncológico termina, no siempre acaba el sufrimiento. Vanessa tenía 38 años cuando le diagnosticaron un cáncer de mama. La quimioterapia, las operaciones y las cicatrices fueron dejando huella en su autoestima, hasta el punto de evitar mirarse en el espejo. Ahora, a los 46, una iniciativa solidaria impulsada por Victoria Martins y Peluquería Eli le ha permitido reencontrase con su imagen: “Es la primera vez que me miro en el espejo y me veo guapa”, asegura emocionada.

Todo comenzó cuando una amiga le mandó un cartel que decía: “Regalo micropigmentación de cejas totalmente gratuitas”. Se trataba de la iniciativa solidaria por el octubre rosa de Victoria Martins, especialista en cejas y labios en Peluquería Eli, situada en O Burgo.

Victoria ya había trabajado con muchas clientas que habían pasado por un tratamiento oncológico y ver cómo se emocionaban al volver a mirarse en el espejo le inspiró hasta el punto de que en su 23 cumpleaños dijo: “Tengo que hacer algo especial para estas mujeres”.

Ella quería devolverles su autoestima porque, según asegura, “volver a mirarse al espejo también es parte de su recuperación”. Contactó con el Hospital de A Coruña para ofrecer sus servicios de forma gratuita y también con asociaciones de pacientes en la ciudad con el mismo fin, pero no obtuvo ninguna respuesta.

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Lejos de rendirse, decidió hacerlo por su cuenta. Un vídeo en redes sociales, después un cartel, para pedirle a las mujeres que hubiesen pasado por este proceso que acudiesen a su centro para reconstruir sus cejas de forma 100% gratuita.

La importancia de la imagen

Así fue como Vanessa dio con ella. Venía de un proceso “muy duro”, con una separación de por medio. Su cáncer remitió, pero su autoestima quedó destruida: “Mucha gente me decía que al pasar por el cáncer, qué me importaba la estética. Pero para mí era importante”, reconoce.

De hecho, llegó a perder su trabajo cuando tuvo la operación de reconstrucción de pecho: “Mi jefa me dijo que no lo necesitaba. Claro que hay cosas más importantes, pero para mí esto lo era mucho”. Tras esta intervención, pudo empezar a sentirse “mejor”, pero todavía había algo que no le permitía volver a sentirse ella misma. “Quería hacerme las cejas, pero me daba miedo”, reconoce. Además, estaba pasando por un bache económico derivado, precisamente, de esta pérdida de trabajo.

Encontró a Victoria en redes sociales, vio su oferta y cómo trabajaba y se animó: “No me llegan dos vidas para agradecerle lo que ha hecho por mí. Las cejas son muy importantes, yo pasaba por delante de un espejo y ni me miraba. Hoy me vestí, me maquillé un poco y llamé a mi hermana corriendo para decirle que me gustaba lo que veía”, cuenta con lágrimas en los ojos.

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Muy emocionadas se encontraban también Victoria y su madre Eliana. “Yo toda la vida he hecho cosas de todo tipo y crié a mis hijos así. No hay dinero que pague ese sentimiento que yo tengo de escuchar y ver la alegría de aportar algo tan simple a una persona”, asegura Eliana. “Es una cuestión de valores y de querer ayudar al otro”, reconoce Victoria, especialista en micropigmentación, que comenzó en este mundo cuando tan solo tenía 17 años. Desde entonces, ha trabajado con muchas clientas, la mayoría madres que se han olvidado de ellas mismas: “Yo siempre recalco que para cuidar de uno mismo, tenemos que estar bien nosotras”.

Esta iniciativa, que lanzó con motivo del octubre rosa, no se limita a solo un mes al año. Las puertas de Victoria Martins están abiertas en cualquier momento que se necesite.

Ahora Victoria ya está pensando en seguir especializándose en micropigmentación oncológica para la zona del pezón, una especie de tatuaje que simula el color, la forma y relieve de la areola.

“Para eso, voy a esperar por ella también”, asegura Vanessa, quien afirma que en estos ocho años desde que le diagnosticaron cáncer de mama, Victoria es “la única persona” que le ha ayudado: “No recibí ayuda de nadie, no tenía quien se quedase con mis hijos, casi no podía caminar... Y nadie me ayudó. Solo ella”.