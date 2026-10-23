Los virus sí existen

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Circula en redes sociales un mensaje que asegura que los virus no existen y que fueron creados por la industria farmacéutica basada en la Teoría del Germen de Louis Pasteur, bajo la financiación de David Rockefeller, para vender medicamentos y vacunas con fines económicos y de control.

En el texto viralizado también se señala que este sería el motivo por el cual la Teoría del Terreno de Antoine Béchamp fue censurada, afirmando además que “si la Teoría del Germen fuese cierta ningún ser humano estaría vivo para contarlo.” Según la publicación, los virus serían en realidad exosomas presentes en el ARN y la enfermedad un mero síntoma de toxicidad celular, por lo que el cuerpo fabricaría los "virus" y desencadenaría procesos como la gripe o la neumonía para desintoxicarse. Finalmente, sostiene que los virus no se contagian y que la única forma de contraer uno es mediante una vacuna.

Es falso que los virus no existan, que sean creados por la industria farmacéutica o que la enfermedad sea únicamente un proceso interno de desintoxicación celular. Los virus son microorganismos patógenos reales que han sido aislados, observados mediante microscopía electrónica y secuenciados genéticamente miles de veces.

Sí, los virus sí que existen

Contrariamente a lo que se asegura en el texto viral que se propaga en redes sociales cada cierto tiempo, los virus sí que existen y no han sido creados por la industria farmacéutica. MedlinePlus, la biblioteca de Medicina de Estados Unidos, los define así: “Los virus son gérmenes muy pequeños. Están hechos de material genético (ya sea ADN o ARN) dentro de un recubrimiento de proteína”.

Hay una gran cantidad de virus en la tierra. Solo un pequeño número de ellos puede infectar a los humanos. Estos virus pueden infectar nuestras células, lo que puede causar enfermedades. Algunas de las enfermedades que pueden causar los virus incluyen los resfriados, la gripe, el COVID-19 y el VIH.

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Descrito en 1892, el virus del mosaico del tabaco constituye el primer patógeno de su clase identificado. El experimento demostró que la savia de plantas infectadas mantenía su infectividad tras ser sometida a un proceso de filtración bacteriológica, lo que permitió establecer el concepto de los virus como agentes infecciosos filtrables. Eso sí, “no pudieron observarse hasta que décadas después se desarrolló la microscopia electrónica”, puntualiza Juan Emilio Echevarria, presidente de la Sociedad Española de Virología. El primer virus humano en describirse fue el de la fiebre amarilla, en 1901, “obra del comandante médico estadounidense Walter Reed y su equipo en Cuba”, puntualizan desde la Clínica Universitaria de Navarra (CUN).

¿Qué es la teoría del germen o microbiana?

De acuerdo a la Enciclopedia de Historia del Mundo, la teoría microbiana, planteada a finales del siglo XIX, demostró que los gérmenes microscópicos causaban la mayoría de las enfermedades infecciosas humanas. Entre estos gérmenes se encontraban bacterias, virus, hongos, protozoos y priones. A Louis Pasteur (1822-1895), químico y microbiólogo francés, y a Robert Koch (1843-1910), médico y microbiólogo alemán, se les atribuye el descubrimiento de la teoría microbiana, entre las décadas de 1860 y 1880.

En la misma línea, el especialista Juan Ignacio Echevarria destaca que la teoría dice que las enfermedades infecciosas se producen por entes microscópicos llamados gérmenes patógenos. “Se trata de una teoría totalmente refrendada por ingente evidencia experimental y observacional”, insiste.

La teoría del Terreno ya fue desmentida en el siglo XX

Esta teoría ya ha sido desmentida con anterioridad. No niega la existencia de virus o bacterias. Sin embargo, en el mensaje solo habla de virus,pese a que los germenes pueden ser también microorganismos como bacterias, hongos o protozoos, e incluso organismos pluricelulares como es el caso de muchos parásitos que producen enfermedades infecciosas.

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Tanto los virus como los microorganismos de distinta naturaleza están, efectivamente, muy presentes en la vida sin producir enfermedades y de hecho forman parte de nuestro propio organismo, en lo que se denomina el microbioma que está presente en nuestra piel y mucosas y tiene importantes funciones, e incluso fragmentos de origen vírico que forman parte de nuestro propio ADN.

“Este hecho es perfectamente compatible con que algunos microorganismos o virus nos produzcan enfermedades. Si nos fijamos, la inducción de enfermedad no es una característica definitoria de los virus y por tanto su ausencia no implica su inexistencia. La teoría del terreno carece de refrendo experimental u observacional y entra dentro del ámbito del pensamiento dogmático propio de las pseudociencias”, expone Echevarria.

¿Cómo se contagian los virus?

Los virus son como secuestradores. “Invaden células vivas y normales. Luego usan esas células para multiplicarse (hacer copias de sí mismos). Este proceso también se llama replicación. El proceso puede matar, dañar o cambiar las células infectadas. A veces esto puede enfermarle. Los síntomas pueden variar de leves a muy severos”, se detalla en MedlinePlus. En general, cada virus diferente solo infecta un tipo de célula en su cuerpo. Por ejemplo, los virus de la hepatitis afectan las células del hígado. El VIH infecta cierto tipo de célula del sistema inmunitario.

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Los virus pueden propagarse por diversas vías: a través de la inhalación o contacto ocular, nasal y bucal con gotitas y partículas exhaladas por una persona infectada; por el contacto con superficies contaminadas seguido del toque de la cara; de madre a hijo durante el embarazo; mediante el consumo de agua o alimentos contaminados; a través de picaduras de insectos o animales infectados; y mediante el contacto sexual (vaginal, anal u oral) con alguien portador de la infección.

Además de las vacunas, que ayudan a prevenir numerosas enfermedades virales, es posible reducir el riesgo de infección adoptando medidas preventivas como lavarse bien las manos, seguir normas de seguridad alimentaria, limpiar las superficies expuestas a gérmenes y evitar el contacto cercano tanto con personas enfermas como con animales salvajes.