La AECC lanza un protocolo de acompañamiento en el ámbito laboral

Una mujer porta un cartel durante una concentración realizada en Madrid con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama en 2025 EFE

La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado este viernes en Ferrol un protocolo de acompañamiento a personas que padecen cáncer para el entorno laboral y ha subrayado que un 38% de afectados por esta enfermedad en España se encuentran en edad laboral.

Su presidenta en la ciudad, Isabel Estevan, ha conducido la cita, en la que se ha detallado una publicación concebida como una guía de "orientación y buenas prácticas para la gestión de un diagnóstico de cáncer en la empresa".

Profesionales de los ámbitos de la oncología, la atención al paciente y la salud laboral, además de una paciente oncológica, han intervenido en el evento, al que han acudido el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el presidente de la Autoridad Portuaria ferrolana, José Antonio Álvarez Vidal.

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La entidad ha resaltado que España incorpora cada año más de 110.500 casos de cáncer correspondientes a personas en edad laboral y que un 53% de las afectadas estima que la enfermedad "ha frenado su progresión profesional, casi la mitad afirma haber encontrado dificultades para desempeñar su trabajo y un 23,4% se ha visto obligada a dejarlo".

"Ninguna persona debería afrontar en soledad el impacto que un cáncer puede tener en su vida laboral ni ninguna empresa responder a una situación tan compleja sin contar con herramientas que la orienten", ha dicho Estevan.

El protocolo ha sido elaborado con apoyo de pacientes, empresas y el Consejo General de la Psicología, además de agentes sociales y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, e incide en la sensibilización dentro de las organizaciones, la confidencialidad ante estos casos o la adaptación de los puestos de trabajo.