¿Qué es y cómo se contagia la salmonelosis?

Huevos Infoveritas

Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) señalan que la salmonelosis es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes y esta es producida por bacterias del género Salmonella. Estos patógenos viven en el intestino de las personas y de los animales sanos y se y se expulsa mediante las heces (materia fecal). La forma más frecuente de infección en los humanos es “a través de agua o alimentos contaminados”, puntualizan desde la Clínica Mayo de Estados Unidos.

Sin embargo, también es posible contraer la bacteria cuando las personas no se lavan bien las manos después de ir al baño, cambiar pañales o manipular comidas contaminadas o al tocar algo que está contaminado y luego ponerse los dedos en la boca.

Se asocia fundamentalmente al consumo de los siguientes alimentos: huevos y productos a base de huevo crudo o poco cocinados, carne cruda o poco cocinada, especialmente de aves de corral, así como leche y productos lácteos no sometidos a tratamientos que eliminen la Salmonella; agua contaminada, frutas y hortalizas crudas.

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¿Qué síntomas produce esta infección?

Desde la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid indican que esta enfermedad produce un cuadro gastrointestinal con diarrea, dolor abdominal y fiebre. En algunos casos puede aparecer, además, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Aesan señala que los síntomas aparecen entre 6 y 72 horas después de la ingesta de alimentos contaminados con Salmonella, y la enfermedad dura entre 2 y 7 días.

Como sucede con otras enfermedades, los síntomas de la salmonelosis en personas sanas suelen ser leves y los pacientes suelen recuperarse sin tratamiento. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida. También es una patología grave en pacientes inmunodeprimidos, pudiendo cursar con meningitis, encefalopatía, endocarditis, neumonía, abscesos, osteomielitis, celulitis o artritis, y en embarazadas, ya que aumenta el riesgo de complicaciones.

¿Cómo se puede prevenir la salmonelosis en casa?

Las medidas de prevención en relación con Salmonella en el hogar son similares a las adoptadas contra otras enfermedades bacterianas de transmisión alimentaria. Entre las estrategias más eficaces destaca el lavado de manos con jabón y agua caliente, antes y después de cocinar y tras contactar con cualquier material sucio (pañales, residuos, animales) y especialmente después de usar el cuarto de baño. Además, las superficies y los utensilios de cocina utilizados se deben lavar a fondo después de manipular carnes, pescados, huevos, frutas y vegetales no lavados y cualquier otro alimento crudo.

Se debe tener en cuenta que a las bacterias les gusta el calor y lo demuestran multiplicándose a mayor velocidad por encima de 30ºC. “Por esta razón, en verano los alimentos se deterioran rápidamente y aumentan las intoxicaciones”, apuntan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Es importante conservar los alimentos en la nevera y cocinarlos de manera adecuada. Especialmente el huevo, uno de los alimentos más susceptibles de ser contaminados por Salmonella.