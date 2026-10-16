Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Salud Ideal

Identifican cómo el estrés desencadena brotes en la artritis reumatoide

Efe
16/10/2026 20:22
Anciana enfrentando la enfermedad de alzheimer
Una mujer sola mirando una ventana 
Archivo El Ideal Gallego 
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El estrés psicológico se ha asociado desde hace tiempo con el empeoramiento de los síntomas y la aparición de brotes en la artritis reumatoide. Ahora, un equipo liderado por científicos japoneses ha descubierto uno de los posibles mecanismos subyacentes detrás de esta asociación.

Los detalles se publican este viernes en la revista Science Advances y los investigadores de la Universidad de Chiba y varios hospitales del país nipón se centran en responder cómo el estrés psicológico puede desencadenar inflamación en articulaciones previamente afectadas, incluso después de que la enfermedad haya entrado en remisión.

El equipo examinó los brotes de artritis inducidos por el estrés en ratones. Utilizó un modelo en el que se permitió que la enfermedad entrara en un estado similar a la remisión antes de exponer a los animales a un estrés por inmovilización.

Los reumatólogos Jenaro Graña y Javier Seoane, en los pasillos del Centro de Especialidades del Ventorrillo

El 40% de los pacientes en A Coruña abandona el tratamiento de la osteoporosis

Más información

Tras esta exposición, observaron que este reactivaba la inflamación en las articulaciones, detalla un comunicado de la Universidad de Chiba.

Mediante el análisis de tejidos, la caracterización de células inmunitarias y mediciones moleculares, los investigadores rastrearon las señales inflamatorias activadas por el estrés.

Los experimentos revelaron que este activaba el sistema nervioso simpático y el tejido adiposo pardo, un tipo de grasa corporal que participa en la producción de calor. Esta activación provocó que ese tejido adiposo liberara interleucina-6 (IL-6), una proteína de señalización inflamatoria.

"Nuestros hallazgos sugieren que los efectos del estrés psicológico en la artritis van más allá de las células inmunitarias tradicionalmente asociadas con las enfermedades autoinmunes. El estrés puede activar procesos en otros tejidos que contribuyen a la reaparición de la inflamación articular", explica Shigeru Tanaka.

Los investigadores identificaron asimismo qué células dentro de la articulación responden a esta IL-6 circulante y qué procesos celulares y de proteínas contribuyen, después, a la reactivación de la inflamación articular.

Miryam Fernández, CEO de Wayalia A Coruña, en la renovada oficina desde la que coordina los cuidados a domicilio de la empresa

Cuando el cuerpo se defiende demasiado: el impacto silencioso de las enfermedades autoinmunes

Más información

Constataron, además, cómo bloqueando receptores clave se reduce significativamente la artritis desencadenada por el estrés en ratones.

El trabajo apunta que actuar sobre las vías que responden al estrés podría ofrecer una futura estrategia terapéutica que funcione sin suprimir de forma generalizada el sistema inmunitario, añade Hiroshi Nakajima.

En conjunto, estos hallazgos proponen que la artritis reumatoide podría conservar una especie de "memoria inflamatoria" en los tejidos, la cual puede reactivarse ante el estrés, independientemente de los linfocitos.

Esto ofrece una explicación biológica de cómo el estrés psicológico puede contribuir a los brotes e identifica una vía sensible al estrés que podría explorarse como posible diana terapéutica. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pedro Sánchez, este viernes, a su llegada a una conferencia de prensa en la Cumbre Europea en Bruselas

Sánchez pidió a Montse Mínguez que no dimitiera pero dice que está "rota"
EFE
Anciana enfrentando la enfermedad de alzheimer

Identifican cómo el estrés desencadena brotes en la artritis reumatoide
EFE
Estatua de Rosalía de Castro en la alameda de Santiago de Compostela

Un libro da USC con cartas de Alejandra Murguía, filla de Rosalía de Castro e Manuel Murguía, revela datos sobre eles
Europa Press
Búscate en nuestra galería de la carrera Enki

Enki llega a su objetivo de 17.000 participantes para la carrera solidaria que se celebra este sábado
Ana Herrero