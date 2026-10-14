Logopedia Castelo, más que atención infantil: “Ayudamos a adultos a adaptarse a sus audífonos”

Cristina Barrós, en su clínica en la plaza de la Gaiteira Cristina Barrós

Aunque la logopedia se asocia a la etapa infantil, la realidad es que no tiene edad y puede ser necesaria también en adultos para todo tipo de problemas: desde la memoria y la voz a la deglución, la respiración e incluso el oído. Precisamente con el fin de ser una opción “para todas las etapas de la vida” nació en A Coruña Logopedia Castelo, un centro que ofrece una atención integral y especializada donde el objetivo es mejorar la vida del paciente.

Ubicada en la plaza de la Gaiteira, abrió sus puertas en marzo de este año de la mano de Cristina Barrós, logopeda natural de A Coruña que se enamoró de su profesión al instante: “Fue una suerte de amor a primera vista. Cuando estaba en Bachillerato, nos pasaron las listas de las carreras que hay en A Coruña y cuando vi logopedia, supe que era lo que quería hacer”.

Trabajo con niños

Barrós comenzó especializándose en Atención Temprana, por lo que el trabajo con pacientes en edad infantil es una pieza angular de Logopedia Castelo.

Entre sus servicios, se encuentran la estimulación del lenguaje y del desarrollo entre los 0 y 6 años, la atención a las dificultades del aprendizaje y de la comunicación en niños o la intervención educativa y familiar, entre otros.

Trabajo con adultos

Pero la realidad es que la logopedia “no sólo es cosa de niños” y su intervención en la edad adulta resulta vital en muchos casos. Por ello, Barrós se especializó también en Terapia Miofuncional, que denomina la parte “más anatómica de la logopedia”, donde se aborda la deglución, la masticación, la respiración y la voz. Esta labor, aunque cada vez más conocida, suele ser ajena para la mayoría de la población, que ignora que es útil incluso en aquellos casos donde se necesita una ortodoncia.

“Cada vez los dentistas nos derivan más pacientes y nos llegan adultos a los que les han puesto la ortodoncia por quinta vez en su vida”, indica Barrós. Tal y como explica, “si uno al tragar empuja la lengua incorrectamente, los dientes siempre se van a desplazar con el paso del tiempo”. Esa función, prosigue, se puede corregir antes de poner un aparato y es ahí donde entra la logopedia.

Evitar atragantamientos

La intervención logopédica relacionada con la deglución también resulta vital para los casos de pacientes más mayores, especialmente en lo que a atragantamientos se refiere.

Barrós pone el ejemplo de sus propios abuelos, que se empezaron a atragantar con determinados alimentos: “Acaban rechazando tragar carne, por ejemplo, por miedo”.

En este sentido, con ayuda de una logopeda se puede reaprender a tragar y fortalecer la musculatura relacionada con esta función, también útil para patologías más graves como la disfagia, entre otras.

Deterioro cognitivo

En adultos, la logopedia también puede intervenir en casos de ictus, cuando después de una afasia cuesta recuperar el lenguaje, en pacientes con alzhéimer y otro tipo de enfermedades similares o, simplemente, cuando empieza el deterioro cognitivo, donde el abordaje siempre es muy individualizado.

“Trabajar con personas mayores se ha vuelto una adicción para mí. Es muy importante porque cada vez somos una población más mayor y la gente se aísla”, incide Barrós, que ha llevado a cabo talleres de memoria en el municipio de Carballo destinados a población de edad avanzada.

En este sentido, la especialista explica que se trata de una función muscular: “Si un músculo no se entrena, se atrofia. Lo que hay que hacer es tratar de conservar esas capacidades lo máximo posible”.

Barrós también incide en la importancia de consultar, pues observa “miedo” en muchos adultos a poner un nombre a las dificultades o problemas que presentan: “Veo muchas personas que rechazan la idea de sentir que se hacen mayores o que tienen una enfermedad. Pero es como cuando tardas mucho en ir al gimnasio y luego te cuesta muchísimo más recuperar tu forma física”, ejemplifica.

Volver a escuchar

Otra de las labores más desconocidas que llevan a cabo en Logopedia Castelo es la adaptación a los audífonos. “Muchas veces se retiran porque les molesta, pero eso también se puede entrenar”, explica la experta.

En este sentido, recuerda que acostumbrarse a escuchar de nuevo los sonidos con determinadas frecuencias –algo que también pasa con implantes cocleares– es complicado: “Entrenando eso, uno puede estar más confortable. Es una prótesis que nos mejora la vida infinitamente”, incide.

Logopedia Castelo trabaja con estos problemas –y muchos otros– presentes en el día a día de muchas personas y cuyo tratamiento puede mejorar su calidad de vida de forma sustancial: “Son pequeñas cosas pero que pueden condicionar mucho tu vida. Al final, todos conocemos a alguien con alguno de estos problemas y lo importante es que se valore el caso con un profesional”, recomienda Barrós, quien recuerda que la logopedia “es mucho más que enseñar a pronunciar la 'R'".