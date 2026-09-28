Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Salud Ideal

Ramón Ríos, cardiólogo: "El colesterol LDL, el malo, debe estar lo más bajo posible lo antes posible"

Las nuevas guías europeas de 2025 cambian el criterio tradicional y ya no esperan a los 50 años para empezar a vigilar el colesterol.

Esther Durán
28/09/2026 12:25
Cardiólogo
Las nuevas guías empujan a adelantar el primer análisis de colesterol a edades mucho más jóvenes
Cedida
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Durante décadas, la recomendación habitual era no preocuparse por el colesterol hasta la madurez, entendiendo esa etapa como los 45 o 50 años. Ramón Ríos, responsable de la sección de Cardiología del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, lo desmonta con una frase que resume el cambio de criterio de las guías más recientes: "El colesterol LDL, el malo, debe estar lo más bajo posible lo antes posible".

La declaración la hizo durante el III Encuentro de Cardioprimaria CYMAP 2026, donde se presentaron las novedades de las guías europeas de dislipemia de 2025, que sustituyen buena parte del criterio que ha regido la cardiología española en la última década.

Qué cambia respecto al criterio anterior

El concepto central de la actualización se llama exposición acumulada al LDL, y mide no solo cuánto colesterol malo tiene una persona en un análisis puntual, sino cuántos años lleva por encima del nivel deseable. Dos personas con el mismo valor de LDL en sangre pueden tener un riesgo cardiovascular muy distinto si una lo arrastra desde los 25 años y la otra lo desarrolló a los 55.

Esa es la razón por la que las nuevas guías empujan a adelantar el primer análisis de colesterol a edades mucho más jóvenes, en vez de esperar a la mediana edad como se hacía hasta ahora.

Los umbrales que marcan las nuevas guías

Para las personas de riesgo cardiovascular moderado, el objetivo de LDL se sitúa por debajo de 100 mg/dL. Para quienes tienen un riesgo alto, ya sea por antecedentes familiares, hipertensión o diabetes, el umbral baja hasta los 70 mg/dL, una cifra más exigente que la que manejaban las guías anteriores.

Susana Portela, paciente con miocardiopatía hipertrófica, y Esteban Martín, cardiólogo del Chuac, posan en la presentación del libro

Las dos caras de la miocardiopatía hipertrófica, la primera causa de muerte súbita en jóvenes

Más información

Estos valores no son una recomendación aislada de un especialista, sino el consenso que recogen las sociedades europeas de cardiología y que ya se está trasladando a la consulta de atención primaria, que es donde se detecta la mayoría de los casos antes de que deriven en un problema mayor.

Qué significa esto para quien nunca se ha mirado el colesterol

La consecuencia práctica es sencilla: un análisis de sangre rutinario en la treintena, algo que hasta ahora muchas personas posponían por no considerarlo prioritario, puede detectar un colesterol elevado con años de margen para corregirlo antes de que el daño en las arterias sea acumulativo. La corrección no siempre pasa por medicación, y en la mayoría de los casos empieza por la dieta, el ejercicio y dejar el tabaco, con la analítica de control como forma de comprobar si esas medidas están funcionando de verdad.

Día Mundial del Corazón: cuidarlo evitaría el 80% de las muertes cardiovasculares

Más información

Los médicos de atención primaria son quienes mejor pueden valorar en qué categoría de riesgo entra cada paciente y con qué frecuencia conviene repetir la prueba, según la edad y los antecedentes familiares de cada uno.

El propio Ramón Ríos insiste en que el mensaje no busca alarmar a la población joven, sino corregir la idea de que el colesterol es un problema que empieza a existir a partir de una edad concreta. La exposición acumulada, recuerda, se construye año a año desde mucho antes de que aparezca cualquier síntoma, y esperar a notar algo es, precisamente, esperar demasiado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Inés Rey presenta las propuestas seleccionadas de los presupuestos participativos

Estas son las 32 actuaciones propuestas por los vecinos que transformarán A Coruña
Lara Fernández
Congreso MIS Internacional en A Coruña

A Coruña se presenta ante organizadores internacionales para atraer nuevos congresos y eventos a la ciudad
Redacción
El parque Este de A Barcala, dañado por los jabalíes

Los jabalíes dañan una zona verde en la urbanización A Barcala, en Cambre
Noelia Díaz
El ideal gallego

Valoriza gestionará la planta de reciclaje de Nostián
Abel Peña