Ramón Ríos, cardiólogo: "El colesterol LDL, el malo, debe estar lo más bajo posible lo antes posible"

Las nuevas guías empujan a adelantar el primer análisis de colesterol a edades mucho más jóvenes Cedida

Durante décadas, la recomendación habitual era no preocuparse por el colesterol hasta la madurez, entendiendo esa etapa como los 45 o 50 años. Ramón Ríos, responsable de la sección de Cardiología del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, lo desmonta con una frase que resume el cambio de criterio de las guías más recientes: "El colesterol LDL, el malo, debe estar lo más bajo posible lo antes posible".

La declaración la hizo durante el III Encuentro de Cardioprimaria CYMAP 2026, donde se presentaron las novedades de las guías europeas de dislipemia de 2025, que sustituyen buena parte del criterio que ha regido la cardiología española en la última década.

Qué cambia respecto al criterio anterior

El concepto central de la actualización se llama exposición acumulada al LDL, y mide no solo cuánto colesterol malo tiene una persona en un análisis puntual, sino cuántos años lleva por encima del nivel deseable. Dos personas con el mismo valor de LDL en sangre pueden tener un riesgo cardiovascular muy distinto si una lo arrastra desde los 25 años y la otra lo desarrolló a los 55.

Esa es la razón por la que las nuevas guías empujan a adelantar el primer análisis de colesterol a edades mucho más jóvenes, en vez de esperar a la mediana edad como se hacía hasta ahora.

Los umbrales que marcan las nuevas guías

Para las personas de riesgo cardiovascular moderado, el objetivo de LDL se sitúa por debajo de 100 mg/dL. Para quienes tienen un riesgo alto, ya sea por antecedentes familiares, hipertensión o diabetes, el umbral baja hasta los 70 mg/dL, una cifra más exigente que la que manejaban las guías anteriores.

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Estos valores no son una recomendación aislada de un especialista, sino el consenso que recogen las sociedades europeas de cardiología y que ya se está trasladando a la consulta de atención primaria, que es donde se detecta la mayoría de los casos antes de que deriven en un problema mayor.

Qué significa esto para quien nunca se ha mirado el colesterol

La consecuencia práctica es sencilla: un análisis de sangre rutinario en la treintena, algo que hasta ahora muchas personas posponían por no considerarlo prioritario, puede detectar un colesterol elevado con años de margen para corregirlo antes de que el daño en las arterias sea acumulativo. La corrección no siempre pasa por medicación, y en la mayoría de los casos empieza por la dieta, el ejercicio y dejar el tabaco, con la analítica de control como forma de comprobar si esas medidas están funcionando de verdad.

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Los médicos de atención primaria son quienes mejor pueden valorar en qué categoría de riesgo entra cada paciente y con qué frecuencia conviene repetir la prueba, según la edad y los antecedentes familiares de cada uno.

El propio Ramón Ríos insiste en que el mensaje no busca alarmar a la población joven, sino corregir la idea de que el colesterol es un problema que empieza a existir a partir de una edad concreta. La exposición acumulada, recuerda, se construye año a año desde mucho antes de que aparezca cualquier síntoma, y esperar a notar algo es, precisamente, esperar demasiado.