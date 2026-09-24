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Salud Ideal

Un estudio vincula pasar más de dos horas frente a pantallas con un mayor riesgo de TDAH

Efe
24/09/2026 18:10
menores moviles
Un niño con un móvil
Archivo El Ideal Gallego 
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Los niños que pasan más de dos horas al día frente a pantallas duplican el riesgo de presentar signos clínicos diagnósticos de TDAH, en comparación con los que pasan menos de una hora diaria, según un informe de la Fundación Mapfre y la Universidad de Navarra presentado este jueves.

El estudio relaciona también el consumo de ultraprocesados durante la infancia con mayores tasas de hiperactividad, problemas de conducta y en las relaciones sociales o déficit de atención.

Estas son las principales conclusiones del informe 'Dieta, pantallas y síntomas de TDAH en la infancia. Resultados del Proyecto SENDO', elaborado a partir del análisis de 568 niños y niñas con edades entre cuatro y cinco años durante dos años.

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La investigación se centró en analizar si factores "potencialmente modificables", como la alimentación o el tiempo de exposición a pantallas, se relacionan con una mayor probabilidad de diagnosticar TDAH, pues en este trastorno intervienen tanto factores genéticos y neurobiológicos como hábitos durante la infancia, según ha asegurado Nerea Martín, especialista en pediatría y doctora en investigación y profesora de la Universidad de Navarra.

La especialista ha señalado también que, al tratarse de un estudio observacional, los resultados no permiten establecer "una relación causal", pero sí facilitan avanzar "en el conocimiento de una relación que todavía necesita más investigación".

Pantallas y ultraprocesados

El TDAH es un "problema muy relevante en la infancia", ha explicado Martín, por su prevalencia: diagnosticado entre el 5 y el 7% de la población infantil; y por su afectación al aprendizaje, a la convivencia familiar y a las relaciones sociales.

Para valorar los resultados del estudio se utilizaron dos herramientas que cuantifican la presencia de síntomas, aunque no permiten por sí mismas establecer un diagnóstico definitivo de TDAH.

El Strengths and Dificulties Questionnaire (SDQ), que valora síntomas emocionales, problemas de conducta, hiperactividad y relaciones sociales; y la escala de TDAH de Du Paul, que se centra en dos síntomas: inatención e hiperactividad/impulsividad.

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Así, un mayor consumo de ultraprocesados se asoció con una media de 1,50 puntos más en el SDQ y de 2,14 puntos más en la escala de TDAH de Du Paul, frente al menor consumo.

Estas puntuaciones medias aumentan a medida que se incrementa el consumo de productos ultraprocesados.

En cuanto a las pantallas, los niños que pasan más de una hora al día frente a pantallas tienen una media de 1,89 puntos más en la escala de Du Paul frente a los que pasan menos; la cifra se duplica en los niños que pasan más de dos horas usando pantallas.

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El estudio revela además que el 39% de los niños pasa más de una hora al día frente a las pantallas; y que el 37% de su dieta corresponde a alimentos ultraprocesados.

Un 10,9% de los participantes cumplieron los criterios de un "posible TDHA" según Du Paul.

La especialista ha señalado que este estudio da pie a seguir investigando, concretamente, hacia el efecto de "la dieta mediterránea, que "tiene muchas papeletas para resultar protectora".

"A partir de aquí, el objetivo es replicar estos resultados, mejorar la medición objetiva de los hábitos y estudiar si modificar estas exposiciones produce cambios en los síntomas", ha concluido. 

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