El limón congelado no cura el cáncer

Composición gráfica elaborada a los efectos de ilustrar este trabajo InfoVeritas

Circulan en redes sociales diferentes mensajes que aseguran que el limón congelado es una terapia mucho más potente para curar el cáncer.

Sin embargo, esto es falso. No existe evidencia científica que demuestre que el limón, congelado o de cualquier otra forma, sea una terapia eficaz frente al cáncer, y mucho menos superior a los tratamientos con eficacia demostrada como la quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas u otros tratamientos oncológicos.

Tampoco existe evidencia científica de que congelar el limón potencie sus propiedades hasta convertirlo en un tratamiento antitumoral.

Siempre hay que poner en tela de juicio las afirmaciones sobre remedios que tratan todo tipo de tumores con gran efectividad, como ya explicábamos en este artículo. El cáncer no es una sola enfermedad, sino cientos o miles de enfermedades distintas que además cambian con el tiempo.

Vacunas contra el cáncer: qué son y qué no son Más información

No, no existe evidencia científica que demuestre que el limón cure el cáncer

La doctora Isabel Echavarría, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncóloga médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid es tajante: “No existe evidencia científica que demuestre que el limón, congelado o de cualquier otra forma, sea una terapia eficaz frente al cáncer, y mucho menos superior a los tratamientos con eficacia demostrada como la quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas u otros tratamientos oncológicos.” Tampoco existe evidencia científica de que congelar el limón potencie sus propiedades hasta convertirlo en un tratamiento antitumoral.

De hecho, el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. (NCI, por sus siglas en inglés) advierte de forma explícita que ningún alimento, vitamina, suplemento o producto a base de hierbas ha demostrado por sí solo la capacidad de curar el cáncer, detener su avance o prevenir su reaparición. Difundir este tipo de mensajes entraña un grave peligro, ya que puede llevar a los pacientes a retrasar o abandonar tratamientos médicos avalados por ensayos clínicos y cuya eficacia sí está probada.

El bulo del limón congelado circula desde 2011

Jesús Sánchez, responsable de proyectos científicos de CRIS Contra el Cáncer, explica a InfoVeritas que el bulo del limón congelado circula al menos desde 2011. Primero como cadena de correo y después por WhatsApp, Facebook y otras redes sociales con una afirmación tan peligrosa como falsa: que el limón entero o su ralladura, tras ser congelados, curan el cáncer y son 10.000 veces más potentes que la quimioterapia.

“Para darle credibilidad, cita falsamente a la revista internacional médica The Lancet y a un supuesto instituto de investigación que no se ha podido identificar. Además, reproduce casi palabra por palabra otra cadena sobre la graviola/guanábana, aunque es difícil determinar cuál apareció primero.”

Es falso que Suiza sea el primer país en prohibir las mamografías Más información

¿Cuál es el origen de la desinformación?

La tergiversación parte de un dato real, pero con muchos matices, señalan ambos expertos. La cáscara del limón contiene compuestos como el D-limoneno, que han mostrado actividad frente a células tumorales en experimentos in vitro, es decir, contra células cultivadas en el laboratorio.

“Existen miles de compuestos que tienen efecto en células tumorales en laboratorio, pero cuando se llevan a modelos animales o a humanos, no muestran una actividad antitumoral, o son muy tóxicos”, indica Jesús Sánchez. El que haya señales de eficacia preclínica no significa que se traduzca en eficacia antitumoral en seres humanos. “Muchas terapias prometedoras no alcanzan por desgracia un desarrollo clínico satisfactorio, al no lograr beneficios significativos en los ensayos clínicos o por un perfil de toxicidad que limita su uso”, agrega Isabel Echavarría.

Por lo tanto, insisten los expertos, no existe ningún estudio que indique que el limón cure el cáncer, que sea superior a la quimioterapia o que congelarlo active alguna propiedad especial.

“A veces se cita un ensayo clínico reciente con D-limoneno, pero su objetivo NO es tratar el cáncer, sino intentar prevenir la sequedad bucal provocada por la quimioterapia y la radioterapia”, puntualiza Sánchez, responsable de proyectos científicos de CRIS Contra el Cáncer.

¿Puede interactuar negativamente con algún tratamiento oncológico?

El limón puede formar parte de una alimentación saludable y, consumido como alimento en cantidades normales, no se conoce que interfiera de manera general con los tratamientos oncológicos. Por tanto, el limón es un alimento que puede formar parte de una dieta equilibrada durante el tratamiento del cáncer, siempre que el paciente lo tolere. Aporta vitamina C y diferentes compuestos bioactivos de origen vegetal, pero estos beneficios nutricionales no deben confundirse con un efecto terapéutico frente al cáncer.

En cantidades habituales como alimento, no existe una interacción clínicamente relevante conocida con la mayoría de los tratamientos antitumorales. Sin embargo, ciertos alimentos, y especialmente algunos cítricos como el pomelo, presentan interacciones con algunos tratamientos. Asimismo, se desaconseja el consumo de limón u otros alimentos ácidos en el caso de mucositis, úlceras orales, esofagitis o determinados problemas gastrointestinales secundarios al tratamiento, ya que pueden empeorar los síntomas, indica secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Los mensajes falsos más comunes sobre vacunas y lo que dice la ciencia Más información

Tampoco hay razones para recomendar consumir grandes cantidades de limón ni para atribuir ventajas especiales al limón congelado frente al fresco.

Además, “comer limón no es lo mismo que tomar extractos, aceites o suplementos concentrados, que pueden contener dosis mucho mayores y cuyas interacciones no siempre están bien estudiadas”, Jesús Sánchez.

Consulta siempre con tu oncólogo

Ante cualquier duda, la recomendación fundamental es que el paciente y su entorno consulten siempre con el oncólogo de referencia y el equipo multidisciplinar que participa en el tratamiento, además de desconfiar de soluciones simplistas o milagrosas contra el cáncer, como el popular bulo del limón congelado.

La doctora Isabel Echavarría insiste en que los suplementos y productos “naturales” también contienen sustancias farmacológicamente activas y pueden modificar la absorción, el metabolismo o la eliminación de determinados medicamentos. Y recuerda: ‘Natural’ no significa necesariamente ‘seguro’.

Ante la duda, los expertos, recomiendan consultar en fuentes fiables, como organismos sanitarios como la SEOM o el National Cancer Institute.