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Salud Ideal

Galicia rebaja a los 30 años la población diana para el cribado de cáncer de cérvix

Europa Press
21/09/2026 18:40
Una investigadora analiza las muestras de un cribado en un laboratorio
Una investigadora analiza las muestras de un cribado en un laboratorio
Archivo El Ideal Gallego
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha informado este lunes de la ampliación del Programa Gallego de detección precoz del cáncer de cérvix, que se extenderá a partir de ahora a mujeres desde 30 años y a la población entre 25 y 29 años que no cuente con una pauta adecuada de vacunación.

Tal y como ha destacado Rueda tras la reunión del Consello, la Xunta sigue "impulsando los cribados como mejor manera de prevenir enfermedades graves", apuntando que el objetivo es llegar a "76.000 mujeres más desde ahora, que ya empieza la oferta de este cribado, hasta el año 2030".

El Ejecutivo gallego da así cumplimiento a la modificación de la cartera de servicios comunes acordada por el Sistema Nacional de Salud para bajar la edad de la población diana con prueba primaria de VPH-AR hasta los 30 años. Hasta ahora, el cribado poblacional gallego abarcaba a las mujeres con edades comprendidas entre los 35 y los 65 años.

José Luis Fernández Trisac, jefe de Neonatologia del Materno, y Paula Urones, supervisora de puerperio

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La ampliación de la población diana en Galicia supondrá la incorporación gradual de un total de 57.946 mujeres que, entre 2026 y 2030, harán los 30 años, y también de cerca de 18.000 gallegas que harán 25 años en el mismo período y no tienen una pauta vacunal idónea frente al virus del papiloma humano de alto riesgo.

Sobre este último grupo, la Xunta ha recordado que se considera que una mujer está adecuadamente inmunizada si le fue administrada, al menos, una dosis de la vacuna frente al virus del papiloma humano antes de hacer los 15 años de edad. 

Un circuito único

Entre las medidas aprobadas por el Consello de la Xunta este lunes también destaca la puesta en marcha de un circuito único y la adopción como prueba primaria del test del virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR).

Por tanto, la Xunta invitará a la realización de este test a todas las mujeres que participen en el cribado, independientemente de su edad.

A diferencia de otras comunidades autónomas, que combinan la realización de citologías o test según su edad y perfil de vacunación, Galicia apuesta por unificar el proceso en un circuito homogéneo de prueba única primaria que abarcará de los 25 hasta los 65 años, con lo que se garantizará "una mayor precisión y homogeneidad en los resultados".

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Esta decisión atiende a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea sobre el cáncer de cérvix, al permitir superar las limitaciones de las citologías tradicionales, cuyos resultados presentaban una tasa superior al 28,7% de falsos negativos en patologías invasivas.

Desde la puesta en marcha del Programa de detección precoz de cáncer de cérvix, en el año 2019, la Consellería de Sanidade cursó más de 397.000 invitaciones a las mujeres gallegas, lo que posibilitó la realización de 248.872 pruebas (participación del 62,55%). Con ello, se posibilitó la detección de 105 cánceres hasta diciembre del año 2025. El 75,7% de estas lesiones se encontraban en estadio I, "en la fase más temprana y con más posibilidades por lo tanto de ser atajados". 

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