Adriana Fernández, optometrista: “Realizar actividades al aire libre dos horas al día retrasa la miopía”

Adriana Fernández, en la tienda de Alain Afflelou en Narón Cedida

El aumento imparable de los menores con miopía alarma a los profesionales de la vista como Adriana Fernández, optometrista, audioprotesista y responsable de la tienda de Alain Afflelou en Narón. Con motivo de la vuelta al cole, un momento ideal para revisar los ojos de los más pequeños, da una serie de consejos a los padres que pueden evitar o retrasar este problema.

¿En qué situación está Galicia respecto a la miopía infantil?

La miopía infantil se ha convertido en uno de los principales retos de salud pública. Según las estimaciones que maneja el Colexio Oficial de Ópticos-Optometristas de Galicia (COOG), afecta ya a aproximadamente el 20% de los menores gallegos en edad escolar. Es decir, uno de cada cinco niños en Galicia presenta miopía y en los últimos años los problemas de visión infantil no hicieron más que aumentar.

¿A qué edades se agrava?

Al alcanzar la etapa de la Educación Secundaria, entre los 12 y los 18 años, la tasa se dispara de forma crítica, estimándose que uno de cada tres estudiantes de institutos gallegos necesita corrección visual por este motivo. Además, estas estimaciones confirman una clara brecha de género: afecta al 21,05% en niñas y adolescentes gallegas, frente al 17,65% en niños.

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¿Qué hay detrás del alza?

No hay únicamente un factor genético, sino un cambio radical en el estilo de vida, con tres causas principales. La primera, el uso continuado de pantallas obliga al ojo del niño a enfocar a distancias muy cortas durante horas. Además, las actividades de ocio se han trasladado a las casas y las aulas, acostumbrando a los ojos a un horizonte visual muy corto, limitado por cuatro paredes. Y, por último, la falta de luz solar. Pasar menos horas al aire libre, un hábito condicionado en ocasiones por la meteorología de la comunidad, priva a los menores de la luz natural del sol, algo crucial porque estimula la liberación de dopamina en la retina, un freno químico natural que impide que el ojo se alargue de forma desmedida durante la etapa de crecimiento.

¿Qué señales deberían alertar a los padres, aunque el niño nunca se queje?

Conviene prestar atención y fijarse en conductas muy concretas como, por ejemplo, si el niño entrecierra los ojos para ver de lejos, se acerca mucho al libro, inclina la cabeza al leer, parpadea en exceso, tiene dolores de cabeza o pierde velocidad durante la lectura. También puede parecer distraído o con falta de atención en clase cuando, en realidad, tiene dificultades para ver la pizarra. La vuelta al cole es un buen momento para revisar la vista y, por eso, desde la Fundación Alain Afflelou desarrollamos cada septiembre y octubre nuestra Campaña de Salud Visual Infantil, con revisiones gratuitas para escolares. Si tras la revisión se detecta que necesitan corrección visual, entregamos gafas graduadas sin coste a menores de entre 5 y 7 años.

Las pantallas son demonizadas con frecuencia, ¿es más un problema de hábitos?

Hay datos que relacionan una mayor prevalencia de miopía con un mayor uso de dispositivos digitales. Desde Alain Afflelou no hablamos de prohibir las pantallas, sino de acompañar su uso con hábitos adecuados, es decir, respetar los tiempos recomendados por edad, mantener una distancia adecuada, cuidar la luz ambiente y hacer pausas. Sin embargo, para los menores de tres años, aconsejamos evitar el uso de dispositivos. Entre los tres y los seis años, el máximo tiempo recomendado es una hora al día y, entre los seis y los 12 años, no más de dos horas diarias.

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¿Las recomendaciones de realizar pausas cada 20 minutos son realmente efectivas?

Sí. Recomendamos aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos de actividad de cerca, conviene mirar durante al menos 20 segundos a un objeto situado a unos 20 pies, es decir, aproximadamente seis metros. Esta pauta ayuda a descansar la vista y a evitar mantener de forma continuada el enfoque a corta distancia. En el caso de los niños, también es importante priorizar el tiempo al aire libre. Por lo que aconsejamos que realicen actividades exteriores al menos dos horas al día, o unas 14 horas a la semana, como medida vinculada a retrasar o evitar la aparición de la miopía.

¿Qué error cometen con más frecuencia las familias a la hora de cuidar la visión de sus hijos?

Pensar que una revisión visual solo es necesaria cuando el niño se queja o verbaliza que ve mal. Muchas dificultades pasan desapercibidas porque los menores se adaptan o no saben explicar lo que les ocurre.

¿A qué edad recomendaría hacer la primera revisión visual?

Aunque el niño aparentemente vea bien, el inicio de la etapa escolar es un buen momento para realizar una revisión visual. Las familias pueden beneficiarse del Plan VEO, una iniciativa del Gobierno que ofrece ayudas de hasta 100 euros por persona al año para la adquisición de gafas o lentes de contacto, para evitar que los motivos económicos sean un obstáculo.