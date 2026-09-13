El uso de productos sexuales crece con la edad: los gallegos de 56 a 70 son los más los utilizan

Una pareja pasea por los jardines de Méndez Núñez, en A Coruña Javier Alborés

Contrario a lo que se pueda pensar de que son los jóvenes los que usan más productos en sus relaciones sexuales, un estudio ha puesto de manifiesto que son los más mayores los que lideran este ranking, tanto en Galicia como en España. De hecho, en el último, el grupo de edad que más utiliza estos artículos para mejorar sus relaciones íntimas son los que tienen entre 41 y 70 años, mientras que en la comunidad gallega el rango sube hasta los 56-70.

Así lo indica la II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España, correspondiente a 2025, que refleja que Galicia es la comunidad española donde más autocuidado se tiene en las relaciones sexuales, con un 64,4%, frente al 53,7% nacional.

Son los jóvenes los que lideran esta tendencia, en concreto los de 18 a 25 años. Aunque el 30,7% reconoce que no realiza ninguna práctica preventiva, se trata del porcentaje más bajo de todos los grupos de edad frente al 71,1% entre los mayores de 71.

“Los datos nos muestran una diferencia generacional importante”, indica Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), quien destaca que los jóvenes están más concienciados también en la realización de pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual.

Menos protección

La protección en las relaciones sexuales baja según más edad se tiene, un grupo que precisamente lidera el uso de productos para mejorar sus relaciones. Es llamativo el dato de mayores de 71 años, que se sitúa en un porcentaje de empleo de este tipo de artículos casi similar al de 18-25 (13,8% frente a 15,4%).

Este dato sube hasta el 21,5% en el caso de 56 a 71 años, un porcentaje que en Galicia escala algo más. El 25% de los gallegos en esa franja de edad afirman haber usado estos artículos para mejorar su vida sexual.

El resto de grupos etarios se sitúan en porcentajes similares: 18,1% entre los de 26 a 40 años y 20,08% en el de 41 a 55, según los datos nacionales.

Lo que también influye es la clase social. Mientras la alta lidera el uso de estos artículos para mejorar sus relaciones –con el 22,8%–, en la baja el porcentaje apenas sobrepasa el 10%.

Masculino y femenino

La edad vuelve a marcar diferencias en otros hábitos preventivos. Los gallegos de entre 18 y 25 años son quienes más recurren a métodos anticonceptivos: el 79,2% utiliza tanto el masculino como el femenino, frente al 65,6% registrado entre las personas de 26 a 40 años, lo que confirma una mayor incorporación de medidas de prevención entre las nuevas generaciones.

No obstante, el 35,6% de los gallegos no realiza ninguna práctica de autocuidado. “Yo diría que es un dato con un importante margen de mejora porque, aunque está por debajo del 46,3% del conjunto de España, significa que más de una de cada tres personas no incluye el autocuidado en su salud sexual”, lamenta el director general de Anefp.

En cuanto a las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual, el 15,6% de los gallegos afirma realizárselas, frente al 12% nacional. Este dato supone un incremento destacable con respecto a los datos recogidos en la I Radiografía, en la que solo reconocían realizarse estas pruebas el 8,8%.

Por ello, insta a “seguir concienciando”, porque la prevención y el autocuidado tienen que ser, en su opinión, “una prioridad y formar parte de nuestros hábitos diarios de salud”.

“Galicia presenta unos datos más positivos que la media española y esto es algo que hay que poner en valor”, zanja Pey.