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Estos días circulan en redes sociales como X mensajes que aseguran que Suiza se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir las mamografías. Estos contenidos también aseguran que este procedimiento aumenta el riesgo de enfermedad.

“Suiza se ha convertido justo ahora en el primer país en prohibir la mamografía, destapando la verdad detrás de uno de los mayores fraudes en la historia médica”, se puede leer en un mensaje. “Suiza se ha convertido en el primer país en prohibir la mamografía, revelando así la verdad sobre una de las mayores estafas en la historia de la medicina. Durante décadas, mujeres han sido aterrorizadas, mal diagnosticadas y mutiladas por un sistema diseñado no para curar, sino para generar ganancias.”, se dice en otro mensaje.

Sin embargo, esto es falso. Suiza no es el primer país en prohibir las mamografías. Tampoco es cierto que esta prueba de detección aumente el riesgo de detección de cáncer de mama.

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Es falso que Suiza sea el primer país en prohibir las mamografías

Contrariamente a lo que se asegura en redes sociales, Suiza no ha prohibido las mamografías. Desde Infoveritas, en primer lugar, hemos realizado una búsqueda de este supuesto anuncio en la página web oficial de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y en sus perfiles de redes (X y Facebook). Tampoco hay rastro que se haya informado de esta prohibición en medios de comunicación o agencias de noticias. La búsqueda solo arroja cuentas anónimas de redes sociales.

A continuación, hemos contactado con la asociación Liga Suiza Contra el Cáncer y la Oficina Federal de Salud Pública del país. Desde la Oficina Federal del país han confirmado a Infoveritas lo siguiente: "Suiza no ha prohibido la mamografía. Los programas de cribado los organizan los cantones. Se recomienda realizarse mamografías a partir de los 50 años".

Sin embargo, en mayo de 2024, la Oficina Federal de Salud Pública también desmintió estas narrativas al verificador de la agencia France-Presse. Además, la Liga Suiza contra el Cáncer también desmintió esta idea.

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¿Cuál es el origen de la desinformación?

El origen de la desinformación está en un informe de 2014 del Consejo Médico Suizo (disuelto en 2022) que cuestionaba la eficacia de los programas de cribado mamario. Cabe señalar que no es una institución gubernamental y sus recomendaciones no son jurídicamente vinculantes.

En Suiza, los programas de cribado para la detección precoz de cáncer son competencia de los cantones. Actualmente están activos en 18 de los 26 estados federados, según Swiss Cancer Screening, la asociación encargada de los programas de cribado de cáncer de mama. En este mapa puedes consultar en qué cantones están activos.

“En los cantones que no cuentan con un programa de cribado, la detección precoz se realiza fuera de él. Consulte siempre con su médico las opciones de mamografía”, indican desde el Hospital Universitario de Zúrich. Estos programas se dirigen a mujeres mayores de 50 años o más a hacerse una mamografía voluntaria cada dos años.

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La mamografía es una prueba eficaz para detectar a tiempo el cáncer de mama y salvar vidas

Según la página web Breastcancer.org “la mamografía es una imagen del tejido mamario obtenida con una radiografía.” Y agregan que esta técnica, segura y suficientemente sensible para detectar la mayoría de las anomalías mamarias, se utiliza desde hace más de 50 años, lo que permite detectar la enfermedad en fases tempranas, lo que puede proporcionar un buen pronóstico, así como evita tratamientos agresivos y mutilantes.

El doctor José Ignacio Sánchez Méndez, jefe de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital La Paz, explicó a Infoveritas en este artículo lo siguiente: “Para poder detectar de forma precoz el cáncer de mama, una enfermedad de afecta a 1 de cada 8 mujeres a lo largo de su vida, hoy por hoy es imprescindible realizar mamografías de forma periódica a partir de una edad”.

“Las mujeres que realizaron mamografía de cribado veían reducida su mortalidad por cáncer de mama frente a las que no realizaban el cribado. Pocas técnicas de diagnóstico precoz han logrado esto en otros tipos de tumores, por lo que la recomendación es bastante sólida”, afirmaba en ese texto el secretario científico de SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) y oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de octubre Rodrigo Sánchez-Bayona. Explica que la realización de mamografías supera beneficiosamente la detección precoz de tumores mamarios frente al riesgo de desarrollar tumores inducidos por la radiación.

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¿En qué consiste el screening de cáncer de mama?

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) señalan que la mamografía es una radiografía en doble proyección de la mama. Esta prueba tiene una mínima radiación, es fiable, sencilla, segura y en ningún caso es dolorosa; tan solo puede llegar a ser molesta, ya que requiere la compresión de la mama durante unos segundos para realizar un diagnóstico certero.

A través de las mamografías es posible detectar lesiones en la mama hasta dos años antes de que sean palpables. De hecho, la prueba las detecta cuando aún no han invadido los ganglios u otro órgano.

“Estas imágenes en blanco y negro —las mamografías— nos permiten detectar anomalías en la mama, como bultos o endurecimientos que antes se palpaban o veían en las ecografías. La mamografía también revela cambios en el tejido glandular, conectivo y graso de la mama que no se pueden ver ni palpar externamente”, indican desde el hospital Universitario de Zúrich.

En España, el cribado de cáncer de mama se realiza en mujeres de entre 50 y 69 años, a través de mamografías bienales (cada 2 años). Sin embargo, en algunas comunidades se comienza el cribado a los 45 años o se extiende a los 74.