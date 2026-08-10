Los expertos advierten sobre las lesiones que conlleva una inadecuada observación del eclipse

Dos personas observan el sol desde el Paseo Marítimo con gafas para el eclipse Quintana

La Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) y la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) han informado sobre los riesgos oculares que conlleva la observación inadecuada del eclipse solar de este miércoles 12 de agosto.

Según exponen en el documento 'Trío de eclipses 2026-2028. Riesgo de lesión retinaria y recomendaciones para una observación segura', uno de los principales riesgos asociados a los errores cometidos al momento de observar un eclipse solar es la lesión retiniana, que podría llegar a ser irreversible.

Este tipo de daño se produce, según explican los especialista, por un mecanismo fototóxico o fototraumático que se desencadena al exponerse sin la protección adecuada a la radiación de longitudes de onda cortas. Una de las manifestaciones clínicas más habituales de este tipo de daño es la disminución de la agudeza visual.

Aclaran en el documento que "el daño puede producirse sin dolor", por lo cual se favorece la sobreexposición inadvertida, lo que puede conllevar lesiones irreversibles.

Recomendaciones

Como primera recomendación, ambas sociedades médicas desaconsejan la observación directa del Sol durante el fenómeno, sin la protección adecuada, por el riesgo de lesión ocular potencialmente grave, irreversible y, en general, no dolorosa. Exponen que para contemplarlo con seguridad, "deben emplearse gafas o visores para eclipse que cumplan la norma EN ISO 12312-2 con marcado CE".

En caso de utilizar instrumentos ópticos como telescopios, prismáticos o cámaras, se deben incorporar filtros solares específicos para cada uno, porque utilizar solamente las gafas homologadas con estos dispositivos no es suficiente. Tampoco ofrecen protección suficiente las gafas de sol convencional ni otros recursos improvisados.

Otro tema sobre el cual inciden los expertos es en la supervisión estrecha de los menores de edad al momento de exponerse al eclipse, no solo para garantizar el uso correcto de las gafas especiales, sino -principalmente- para que las utilicen todo el tiempo que dure el fenómeno.

Otras recomendaciones recogidas en el documento son:

Que las observaciones sean breves e intermitentes

Que las gafas estén en buen estado (sin dobleces, perforaciones, arañazos, roturas o raspaduras)

Que las gafas cumplan con la norma EN ISO 12312-2, con el correspondiente marcado CE

Que ante la aparición de cualquier síntoma visual tras la observación del eclipse, se acuda prontamente a un centro hospitalario con servicio de oftalmología para una valoración

Gafas homologadas

Las sociedades médicas especialistas en la vista también sugieren validar si las gafas que se utilizarán cumplen con la normativa correspondiente en el Instituto Geográfico Nacional.