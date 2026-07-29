Sara Catrain, única candidata, renueva como presidenta del Colegio de Farmacéuticos

La nueva junta directiva, ayer, en la sede del COFC Cedida

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC) renovó ayer oficialmente su junta de gobierno sin necesidad de celebrar comicios al presentarse una única candidatura que revalida a Sara Catrain González como presidenta y al coruñés Ramón Sáez Pérez como número dos.

La nueva junta, compuesta por 15 mujeres y ocho hombres, se hizo ayer efectiva con la jura de todos los cargos y la entrega de insignias a quienes terminaban su andadura en la directiva.

De esta forma, la secretaría queda a cargo de Marta Mosquera Parrado, farmacéutica especialista en Laboratorio Clínico, y Marga Muñoz de la Llave será la tesorera.

Purificación López Carbajales, Ernesto Eiroa Castro, Antonio Busto Cuiñas, Nina Villasuso Cores e Ignacio Labella Lozano se mantienen en el equipo de gobierno por cuatro años más, y se incorpora como vocal de número Ignacio Arce Martínez.

También se adhieren al equipo Carmen María López, Cristina Talavero, Sandra Sánchez, Enrique Martínez, Beatriz Castelo, Victoria Hanna Montero, María Beatriz Riveiro y José María Giráldez como diferentes vocales.

Para los cuatro años venideros, la junta entrante destaca que trabajará en la mejora de la regulación a nivel nacional y la nueva Ley del Medicamento.