Barbacid: No hay satisfacción sin la cura del cáncer de páncreas

El bioquímico Mariano Barbacid, oncólogo y fundador del Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO), este jueves en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander EFE

El bioquímico Mariano Barbacid, oncólogo y fundador del Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO), aseguró este jueves que hasta que la palabra curar no entre en el lenguaje del cáncer de páncreas, no se puede estar satisfecho.

Así lo afirmó en su intervención en el curso ‘Terapias frontera en la enfermedad’, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, en la que abordó las nuevas terapias contra el cáncer de páncreas alternativas a la quimioterapia, en las que él y su equipo trabajan.

En declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar el seminario, Barbacid reivindicó que, tras las investigaciones e hitos conseguidos desde que empezó a estudiar esta tipología de cáncer, “falta financiación” para poder llevar esos avances a un ensayo clínico.

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Ahora quiere centrarse en conseguir generar un inhibidor, el degradador de la proteína STAT3, que tenga propiedades farmacológicas para poder ser probado en ensayos clínicos en monoterapia en pacientes de cáncer, demostrando que no es tóxico y que presenta actividad antitumoral.

El oncólogo espera que se pueda llegar a los ensayos clínicos de esta monoterapia en un plazo de dos años y desearía acabar su carrera pudiendo llevar a un paciente de cáncer el oncogén que él mismo descubrió en 1982 para conseguir una terapia efectiva.

“Llevo 55 años en investigación, 52 en cáncer. Me han intentado jubilar pero no lo consiguieron y sigo aquí al pie del cañón. Sería bonito cerrar la vida profesional de esa manera”, expresó Barbacid.

Financiar investigaciones

El investigador recordó que los laboratorios académicos no pueden descubrir fármacos, por lo que se requiere de empresas privadas que financien las investigaciones, algo que según denunció “el Gobierno (de España), desde que llegó, no entiende”.

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Con la financiación del Estado a través del programa ‘Retos’, el científico aseguró que “no se podría ni mantener los ratones”, por lo que alabó la labor de la Fundación CRIS Contra el Cáncer en los últimos seis años, ya que aseguró que ha sido fundamental en sus investigaciones.

Barbacid lamentó, además, que en España existe un “complejo” en la interacción entre lo público y lo privado, algo que considera que “no permite avanzar al país”. Aunque curar sea una palabra que no quiere utilizar, subrayó que no se quedará satisfecho hasta que pueda llegar a hablarse de cura en el cáncer de páncreas, algo que, tal y como reconoció, va a ser “muy complicado”.