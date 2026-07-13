¿Por qué algunas personas resultan tan atractivas para los mosquitos?

Una imagen referencial de un mosquito sobre piel humana Archivo El Ideal Gallego

"Cuanto más dulce sea tu sangre, más te va a picar el mosquito". Las picaduras de mosquitos siempre se han relacionado con el dulzor de la sangre según la cultura popular. Sin embargo, se trata de un mito que oímos verano tras verano, la época que tradicionalmente favorece la proliferación de estos insectos. No obstante, esto también es una falsa creencia, porque mosquitos hay todo el año.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) hay más de 3.500 tipos de mosquitos en el mundo, 65 de ellas en España. La gran mayoría, 64, contrariamente a lo que asegura la sabiduría popular, prefiere picar a los animales, principalmente aves.

Muchas de las cosas que creemos sobre los mosquitos son erróneas. Para evitar que nos acribillen las próximas semanas, desmontamos los mitos más extendidos sobre estos insectos voladores.

Los mosquitos pican a aquellas personas que tienen la sangre más dulce

Se trata de uno de los mitos más extendidos. Sin embargo, Mikel Bengoa, doctor y product manager de control de mosquito en Anticimex, explica que se trata de una falsa creencia. "Los mosquitos no escogen a sus víctimas por sus niveles de azúcar", señala. Lo que de verdad buscan son las proteínas de la sangre. No obstante, Bengoa señala que el origen de esta creencia no va desencaminado, ya que el azúcar en sangre influye en nuestro olor corporal y en función de sus características nos hace más atractivos a los mosquitos.

Bengoa señala que lo que de verdad atrae a los mosquitos son principalmente estos tres factores:

Dióxido de carbono , sencillamente porque eso significa que una persona está viva. Y cuanto más exhale una persona, más les va a llamar la atención. En este caso, las embarazadas son sus principales víctimas, ya que normalmente exhalan más CO2.

, sencillamente porque eso significa que una persona está viva. Y cuanto más exhale una persona, más les va a llamar la atención. En este caso, las embarazadas son sus principales víctimas, ya que normalmente exhalan más CO2. Temperatura. Los mosquitos optan por cuerpos con temperatura basal alta. Por ello, los niños, que suelen tener temperaturas corporales superiores, son sus principales víctimas.

Los mosquitos optan por cuerpos con temperatura basal alta. Por ello, los niños, que suelen tener temperaturas corporales superiores, son sus principales víctimas. Olor corporal. Lo que más les llama la atención es el tipo de sudor, por ello después de hacer ejercicio o en verano somos más apetecibles. También si utilizamos ciertos perfumes florales.

Bengoa recuerda que el grupo sanguíneo no es un factor que determinante a la hora de que seamos el blanco de los mosquitos, ya que cuando insertan el aguijón “ni siquiera saben qué tipo de grupo sanguíneo tenemos”.

Solo pican los mosquitos hembra

Verdadero. Los mosquitos, en general, se alimentan del néctar de las flores. “Sin embargo, los mosquitos hembra necesitan más energía para madurar sus ovarios”, explica Mikel Bengoa. Esta es la razón por la que pican a los humanos, para conseguir un aporte extra de proteínas para poder producir sus huevos.

Los mosquitos no pueden transmitir enfermedades

En general, en España las picaduras de mosquitos no desencadenan problemas de salud graves, más allá de las reacciones comunes: picazón y la inflamación que se produce en la zona afectada. Sin embargo, es un animal vector y puede transmitir algunas enfermedades. Aunque en nuestro país el riesgo de contagio es bajo, es posible contraer el dengue o el virus del Nilo Occidental.

Además, factores como la globalización o el cambio climático incrementan el riesgo de transmisión de las enfermedades transmitidas por los mosquitos. De acuerdo con Mikel Bengoa, el cambio climático aumenta la temporada en la que estos insectos están presentes y, por tanto, podrán generar una cantidad de población mayor.

Solo pican en verano

Depende de la especie. El mosquito tigre, la especie que más pica a los humanos, está activo de mayo a noviembre, “aunque el pico de su actividad está en septiembre”, puntualiza Bengoa. Sin embargo, otras especies están activas en los meses de invierno, por lo que los mosquitos nos pueden picar todo el año.

Sin embargo, solemos relacionar las picaduras con los meses estivales. "En verano estamos más expuestos, pero porque pasamos más horas al aire libre y porque la ropa nos cubre menos piel", indica Bengoa.

Pican más de noche que de día

Depende de la especie. “Por ejemplo, los mosquitos tigre son diurnos, mientras que el mosquito común es más bien nocturno”, explica Bengoa. Por lo tanto, es falso que ataquen más por la noche.

El barro sirve para curar una picadura de mosquito

“Cuando nos pican, los mosquitos nos hinchan las células de la epidermis para evitar que la saliva de entre en las células. Para evitar esa reacción se puede aplicar frío, productos como hielo, agua o Relec”, explica Bengoa. No obstante, contrariamente a lo que asegura la cultura popular, “el barro no tiene ninguna acción curativa”, aclara este experto.