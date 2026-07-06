¿Son seguros los flotadores de cuello para bebés?

Imagen de un flotador en una piscina Cedida

Ya estamos en verano, la época oficial de playas, piscinas, toallas, cremas solares… y flotadores. Es una imagen habitual ver la arena y el mar plagados de flotadores de distintos colores y formas. Pero dependiendo de la edad de los niños, estos objetos hinchables pueden resultar un peligro. De hecho, en líneas generales, los flotadores de cuello no son seguros para los bebés, así lo afirman diversas autoridades nacionales e internacionales.

La autoridad de seguridad sanitaria y alimentaria de Estados Unidos, (FDA, por sus siglas en inglés) explica que algunos de los peligros a los que se exponen los bebés que utilizan estos flotadores son la muerte por ahogamiento o asfixia o lesiones o tensión en el cuello. Por lo tanto, esta autoridad desaconseja el uso de estos hinchables. También el Ministerio de Sanidad español.

Dada esta información, cabe preguntarse por las claves para llevar a cabo un baño seguro, este verano y siempre. Desde INFOVERITAS te las ofrecemos a continuación.

Diversas autoridades desaconsejan el uso de flotadrores de cuello en bebés

Como se ha dicho, la FDA publicó un comunicado en el que se informa de que no es aconsejable utilizar flotadores de cuello en bebés, dados los peligros previamente mencionados. Esto se aplica especialmente a pequeños con necesidades especiales, como síndrome de Down, atrofia muscular espinal, espina bífida o parálisis cerebral.

El Ministerio de Sanidad, en colaboración con la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Leganés, elaboró una guía para familias para realizar baños seguros y prevenir los riesgos. Una de las recomendaciones es utilizar chalecos salvavidas si los hijos son pequeños, no saben nadar o tienen alguna discapacidad. Se desaconseja, igualmente, el uso de flotadores hinchables.

Por otro lado, el enfermero especializado en pediatría Armando Bastida publicó en su perfil de Facebook un post en el que también advertía del peligro de los flotadores hinchables e, igualmente, desaconsejaba su uso. “Hace años que se desaconseja todo elemento de flotación que sea hinchable, por el riesgo de que se desinfle, y porque da una falsa sensación de seguridad a los cuidadores”, destacaba.

Además, este experto añadía que el flotador “obliga al bebé a estar en vertical, cuando en el agua la posición natural de nado no es esa. De hecho, es una gran oportunidad de estimular la postura ventral (sobre el abdomen)”. Como conclusión, Bastida añadía que “son muchas las voces autorizadas que los desaconsejan, por ser hinchables y dar sensación de falsa seguridad, porque puedan apretar demasiado el cuello, o demasiado poco y porque su uso debería limitarse a momentos muy concretos, como terapias, spa y similares”.

¿Cómo se realiza un baño seguro?

El enfermero especializado en pediatría añade que los flotadores son peligrosos porque se suelen utilizar en piscinas sin mucha agua, pero señala que “cuando está mamá o papá, y la superficie de agua es mayor, es mucho más importante la buena relación con el agua, desde la confianza, que el hecho de flotar sin más. O sea, que son mucho mejores los brazos, y si acaso el uso de un churro o similar, que tener al peque solo, flotando con un flotador de cuello, aunque estés al lado. El tacto y la contención es importante, incluso en el agua”.

Este experto insiste en este mensaje, son más seguros los brazos de los padres que los flotadores.

La Academia Americana de Pediatría emitió una advertencia similar: hay que asegurarse de que los niños pequeños se encuentren a un palmo de la mano de los adultos cuando están en el agua. Nunca hay que dejar a un bebé solo ni al cargo de otro niño. Además, en el caso de las piscinas, esta entidad recomienda vallar completamente el recinto, separarlas de la casa y que tengan una puerta que se cierre y bloquee de forma automática.

Asimismo, la academia habla de la importancia de la supervisión táctil en el momento del baño en bañeras, es decir, tener permanentemente sujeto al bebé con una mano, y tener cerca toallas y objetos de baño.