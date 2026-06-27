El Centro Médico Quirónsalud A Coruña se traslada a una nueva ubicación en el centro de la ciudad

El Centro Médico Quirónsalud A Coruña, en la calle Federico Tapia | cedida

El Centro Médico Quirónsalud A Coruña, antes ubicado en la calle Manuel Murguía, acaba de trasladar su actividad a la céntrica calle Federico Tapia 45-47, junto a la Plaza de Vigo.

Este centro sanitario, cuyo horario de apertura es de lunes a viernes de 08.00 a 21.00 horas, ofrece en la actualidad diecisiete especialidades médicas, que van desde Alergología, Angiología y Cirugía Vascular, General, Plástica, Ortopédica y

Traumatología a Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Medicina de Familia, Medicina Interna, Neurología.

También dispone de servicio de Pediatría, Psicología, Psicopedagogía, Psiquiatría, Reumatología y Urología. Y además

cuenta con un laboratorio de análisis clínicos, radiología convencional, sala de ecografía y densitometría.

Acercar servicios

El Centro Médico Quirónsalud A Coruña abre este nuevo espacio con el “objetivo de acercar la atención sanitaria a la ciudad y seguir consolidándose como referente en el cuidado de la salud”, según destaca la propia entidad sanitaria.

Junto a este centro, el Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta además con otros dos en la ciudad. Por un lado, el Hospital Quirónsalud A Coruña, un centro médico-quirúrgico “de referencia”, situado “a la vanguardia” de la tecnología médica en Galicia, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de múltiples patologías.

“En la actualidad, el Hospital Quirónsalud A Coruña destaca como uno de los más avanzados de la comunidad gallega en determinadas especialidades médicas y quirúrgicas, al tiempo que ofrece una amplia cobertura asistencial a distintas zonas de su entorno”, aseguran desde esta entidad.

Por otro lado, el grupo dispone del Instituto Oftalmológico Quirónsalud A Coruña, un centro integral especializado en salud visual que presta atención médico-quirúrgica a todo tipo de patologías oculares.

Con estos tres centros sanitarios, el grupo Quirónsalud refuerza su presencia en la ciudad herculina y se consolida como un referente en la prestación de servicios sanitarios privados en A Coruña.