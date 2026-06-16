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Salud Ideal

Un investigador de la UDC lidera una nueva estrategia para combatir infecciones bacterianas resistentes

Europa Press
16/06/2026 17:31
UDC Resistencia Antibióticos
Álvaro Mourenza, invesigador del CICA de la UDC
Cedida
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El investigador del Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC) Álvaro Mourenza lidera un estudio internacional que identifica una nueva estrategia terapéutica para combatir infecciones causadas por 'Staphylococcus aureus', una de las bacterias resistentes a los antibióticos de mayor relevancia clínica a nivel mundial.

Este miembro del grupo Exprela del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic), ha publicado el trabajo en la revista científica 'MicrobiologyOpen', en coordinación con Michal Letek y en el que han participado otros investigadores.

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Aborda uno de los principales retos actuales en la lucha contra la resistencia antimicrobiana: la capacidad de determinadas bacterias para sobrevivir en el interior de las células del organismo. Este mecanismo les permite escapar parcialmente de la acción del sistema inmunitario y de los tratamientos antibióticos convencionales, lo que favorece la persistencia de la infección y aumentando el riesgo de recaídas.

Los detalles 

Con el objetivo de identificar nuevas alternativas terapéuticas, el equipo investigador realizó un cribado de 6.297 compuestos con actividad biológica conocida. Este proceso permitió identificar la molécula 5-fluoro-2'-deoxicitidina (5-FdC) como una candidata prometedora para actuar contra infecciones intracelulares por 'S. aureus'.

Los resultados más destacados se obtuvieron al combinar este compuesto con la rifapentina, un antibiótico ya empleado en la práctica clínica. La combinación mostró un efecto sinérgico frente a diferentes cepas de la bacteria, incluidas variantes resistentes a la meticilina (MRSA), consideradas por la Organización Mundial de la Salud entre los patógenos prioritarios en la investigación de nuevos tratamientos.

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La eficacia de la estrategia fue validada en distintos modelos experimentales, explica la UDC en un comunicado este martes. Además de los ensayos en cultivos celulares, los investigadores demostraron su actividad en modelos animales de infección, en los que observaron una reducción significativa de la carga bacteriana sin evidencias de toxicidad en las condiciones estudiadas.

Los análisis moleculares realizados durante el estudio permitieron comprobar que esta aproximación actúa simultáneamente sobre la bacteria y sobre determinados mecanismos celulares del huésped. Este enfoque, conocido como 'host-pathogen dual targeting', representa una estrategia innovadora para el desarrollo de terapias más eficaces frente a las infecciones persistentes.

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