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Salud Ideal

Sanidad fija las temperaturas dañinas para la salud: de 27,8 en A Coruña a 39,2 en Ourense

Por cada día que hay un episodio de calor extremo, la mortalidad se incrementa, de media, en 3 defunciones diarias

Efe
03/06/2026 15:23
Los parques de A Coruña se llenaron de amantes del sol
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El Ministerio de Sanidad actualizó los umbrales de temperatura máximos a partir de los cuales el exceso de calor dispara el riesgo para la salud y la mortalidad asociada, que en Galicia van de los 27,8 grados en el noroeste coruñés a los 39,2 en Valdeorras (Ourense).

La ministra de Sanidad, Mónica García, y el responsable de Salud y Cambio Climático de este departamento, Héctor Tejero, presentaron este miércoles el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos de los Excesos de Temperaturas Sobre la Salud de 2026, que fija esos nuevos umbrales tras una revisión exhaustiva de las series históricas de mortalidad y calor en España, incorporando nuevos criterios metodológicos.

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El plan, que se activó el pasado 14 de mayo hasta mediados de septiembre, aunque ampliable por 15 días más, sigue dividendo el mapa, como los dos anteriores, en 182 áreas denominadas meteosalud, que reúnen características similares desde el punto de vista climatológico, y a cada una atribuye una temperatura máxima a partir de la cual se disparan los riesgos para la salud.

Temperaturas atrapadas a los territorios 

Por cada grado que la temperatura ambiente supera esos picos, el riesgo de mortalidad atribuible a las altas temperaturas crece entre un 9,1% y un 10,7%, es decir, por cada día que hay un episodio de calor extremo, la mortalidad se incrementa, de media, en 3 defunciones diarias.

La población de cada territorio no está adaptada ni está acostumbrada de la misma forma al calor; por ello, y dada la gran variabilidad de la geografía española, es por lo que se establecen umbrales tan dispares, quedando los más elevados, por lo general, a las zonas del sur del país.

"Hablar de calor es también hablar de desigualdades" porque no se afronta de la misma manera "desde una vivienda bien aislada que desde una precaria", ni impacta de la misma forma en quien puede modificar sus horarios que en quien trabaja durante horas al aire libre, resumió la ministra.

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En Galicia hay una gran variabilidad y los umbrales más altos están en las zonas de Valdeorras (39,2 grados), el sur de Ourense (38,6), el Miño de Ourense (38,3) y el Miño de Pontevedra (38,3).

Por el contrario, los más bajos están en el noroeste de A Coruña (27,8), A Mariña lucense (28,3), la Montaña de Lugo (30,1) y el interior de Pontevedra (31).

En España, los umbrales se mueven entre los 25,7 grados del litoral asturiano y gipuzkoano a los 41,5 de la campiña sevillana.

Los más altos aparecen así en Andalucía (que van de los 27,1 grados del Estrecho o los 30,6 de Sol y Guadalhorce a los 41,3 de la campiña cordobesa o los 41,5 de la sevillana, el más alto de toda España), y extremeñas (41,3 en Vegas del Guadiana).

Sanidad reitera cada año una serie de consejos para combatir los estragos del calor: beber agua con frecuencia, aunque no se sienta sed, evitando bebidas con cafeína, alcohol o exceso de azúcar; permanecer en lugares frescos o climatizados y reducir la actividad física en las horas centrales del día, así como mantener las medicinas en lugares frescos para evitar que el calor altere su composición.

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