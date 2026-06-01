Es falso que haya pandemias cada seis años

La comunidad científica y los registros históricos desmontan por completo este supuesto calendario Info Veritas

Circula en redes sociales, en el contexto de los brotes detectados de hantavirus y ébola, una imagen en la que se asegura que cada 6 años se declara una pandemia. En la imagen aparece una línea de tiempo que vincula diferentes años con diferentes virus: 2002 (SARS-CoV-1), 2008 (gripe porcina), 2014 (ébola), 2020 (COVID-19) y 2026 (hantavirus), para sugerir que la actual situación con el hantavirus forma parte de un ciclo planificado.

Sin embargo, esto es falso. En la imagen manipulan las fechas históricas, no incluye otras pandemias que han ocurrido y categorizan como pandemia a brotes que no lo fueron. Además, las pandemias no responden a ciclos matemáticos, sino a factores biológicos, ambientales y de movilidad humana.

No existe un ciclo de pandemias

La comunidad científica y los registros históricos desmontan por completo este supuesto calendario. Tal como expone el profesor August Corominas en este análisis de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), las grandes pandemias de la humanidad (como el cólera, la viruela o el VIH) no siguen ciclos cortos ni patrones exactos.

En su artículo, este experto selecciona las 12 pandemias más importantes de la historia: viruela, tuberculosis, peste negra y de Justiniano, y la gripe, donde resalta la gripe española con 50 millones de muertos. Asimismo, incluye en esta lista principal al cólera (40 millones de muertes), la fiebre tifoidea y el sarampión —ambos con un fuerte impacto demográfico ligado a guerras y procesos de colonización—, junto a crisis contemporáneas como el Sida y la Covid-19. Finalmente, el académico completa el listado con tres enfermedades persistentes y de amplia extensión geográfica: el paludismo o malaria, la lepra y la fiebre amarilla.

Además, en el gráfico viral se manipulan algunas fechas para que parezca que el patrón existe. La pandemia de Gripe Porcina (H1N1) no comenzó en 2008, sino en 2009, y el COVID-19 comenzó en 2019. Por otro lado, los brotes de SARS (2002) y Ébola (2014) nunca recibieron el estatus oficial de pandemia por parte de la OMS, ya que se contuvieron como epidemias regionales. Finalmente, el contenido oculta otras crisis sanitarias internacionales que romperían la regla de los seis años, tales como el virus del Zika (2015), el VIH o pandemias históricas como la gripe de Hong Kong de 1968.

¿Qué es técnicamente una pandemia?

Una pandemia es la propagación mundial de una enfermedad que experimenta una transmisión comunitaria sostenida y eficiente en múltiples países y continentes. Ocurre, por tanto, cuando una epidemia deja de estar confinada a una sola región o país y se propaga por varios continentes o por todo el mundo, afectando a un gran número de personas de forma simultánea. La pandemia es el nivel máximo de alerta sanitaria.

Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por trasmisión comunitaria. Desde el Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) puntualiza, no obstante que, para ser considerada una pandemia, “la enfermedad debe tener un origen infeccioso y ser transmisible entre personas. No basta con que esté muy extendida o cause muchas muertes. Por ejemplo, aunque el cáncer provoca un gran número de fallecimientos, no se considera una pandemia, ya que no es una enfermedad contagiosa.”¿Cómo surge una pandemia?

El surgimiento de una pandemia requiere la alineación de factores biológicos y ambientales específicos. Todo comienza con la aparición de un nuevo patógeno, habitualmente un virus, frente al cual la población humana carece de inmunidad o anticuerpos previos. Este microorganismo debe poseer la capacidad no solo de infectar a las células humanas, sino de replicarse y transmitirse de manera efectiva de persona a persona a través de fluidos, aerosoles o contacto directo, permitiendo un contagio en cadena que los sistemas de salud locales no logran contener.

La vía principal por la que nacen estas amenazas sanitarias es la zoonosis, un fenómeno en el cual los patógenos saltan la barrera de las especies desde un reservorio animal hacia los seres humanos. De acuerdo con estudios publicados por la revista científica Frontiers, la gran mayoría de las pandemias registradas en la historia de la humanidad, han tenido un origen zoonótico. El riesgo de estos saltos biológicos se ve potenciado en los últimos años por actividades humanas como la deforestación, la urbanización descontrolada, los mercados de animales o el transporte global. De hecho, “las pandemias han ocurrido a lo largo de la historia y parecen estar aumentando en frecuencia, particularmente debido a la creciente aparición de enfermedades virales en animales”, indican desde la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.