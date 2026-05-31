Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Salud Ideal

La Xunta y la Asociación Galega de Fibrosis Quística buscan nuevos modelos de financiación orientados a la prevención de la enfermedad  

Participan en el proyecto Invest4Health, una iniciativa financiada por el programa Horizonte Europa 

Redacción
31/05/2026 16:51
La Agencia Gallega de Conocimiento en Salud participa en el proyecto Invest4Health
La Agencia Gallega de Conocimiento en Salud participa en el proyecto Invest4Health
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una delegación gallega, conformada por representantes de la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (ACIS) y de la Asociación Galega de Fibrosis Quística participó en el evento final del programa Invest4Health: El proyecto europeo que tiene por objetivo alcanzar nuevos modelos innovadores de financiación para promocionar la salud y la prevención de las enfermedades.

El Comité Europeo de las Regiones (Bruselas) acogió una jornada que reunió la responsables políticos, expertos internacionales, investigadores y profesionales de la salud, además de especialistas del ámbito financiero, para analizar como avanzar hacia modelos de inversión más sostenibles y orientados a la prevención.

Bajo el lema 'Mobilising New Financial Approaches for Equitable Health and Wellbeing', el evento sirvió para presentar los principales resultados alcanzados a lo largo de los más de tres años de duración del proyecto y debatir las posibilidades de aplicación práctica de los modelos desarrollados.

Juan Antonio Da Silva: “No existe una cura para la Fibrosis Quística, pero hay determinados tratamientos que pueden reducir las complicaciones”

Más información

La comunidad gallega contó con la representación del director del área de Desarrollo de Innovación Sanitaria de ACIS, José María Romero, de la gestora de la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud, Beatriz Salgado y del presidente de la Asociación Galega de Fibrosis Quística, Juan Antonio da Silva.

En el marco del encuentro, Galicia participó como región piloto presentando su experiencia en el desenvolvimiento de un proyecto centrado en la telemedicina para mejorar la atención a pacientes con fibrosis quística a través de la herramienta Telea del Servizo Galego de Saúde.

Esta iniciativa explora nuevas fórmulas de financiamiento basadas en el  modelo Smart Capacitating Investment (SCI), orientadas a reforzar la prevención, mejorar los resultados en salud y promover una atención más personalizada y eficiente.

Otorgan certificación de calidad a unidad de fibrosis quística del Cunqueiro

Más información

Durante el evento se abordaron cuestiones relacionadas con la movilización de inversión pública y privada en salud, la escalabilidad de los modelos de financiamiento innovadores, los mecanismos de gobernanza y las implicaciones políticas de la incorporación de nuevas fórmulas de inversión en promoción de la salud y el bienestar.

Así mismo, las regiones piloto compartieron experiencias y  aprendizajes derivadas de la implementación de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto y analizaron los siguientes pasos a dar para garantizar la continuidad y la transferencia de los resultados alcanzados una vez finalizada esta iniciativa europea.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Hogueras de San Juan en una playa del concello de Oleiros

El Concello de Oleiros pondrá leña gratuita en las playas para San Juan
Redacción
La Agencia Gallega de Conocimiento en Salud participa en el proyecto Invest4Health

La Xunta y la Asociación Galega de Fibrosis Quística buscan nuevos modelos de financiación orientados a la prevención de la enfermedad
Redacción
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP

La Fundación MOP organiza un campamento de verano de fotografía en A Coruña para niños
Noela Rey Méndez
Remate de cabeza de Nsongo Bil en Valladolid que supuso un ascenso

El ojo público | Campos de Castilla
Quintana