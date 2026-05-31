La Xunta y la Asociación Galega de Fibrosis Quística buscan nuevos modelos de financiación orientados a la prevención de la enfermedad  

La Agencia Gallega de Conocimiento en Salud participa en el proyecto Invest4Health Cedida

Una delegación gallega, conformada por representantes de la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud (ACIS) y de la Asociación Galega de Fibrosis Quística participó en el evento final del programa Invest4Health: El proyecto europeo que tiene por objetivo alcanzar nuevos modelos innovadores de financiación para promocionar la salud y la prevención de las enfermedades.

El Comité Europeo de las Regiones (Bruselas) acogió una jornada que reunió la responsables políticos, expertos internacionales, investigadores y profesionales de la salud, además de especialistas del ámbito financiero, para analizar como avanzar hacia modelos de inversión más sostenibles y orientados a la prevención.

Bajo el lema 'Mobilising New Financial Approaches for Equitable Health and Wellbeing', el evento sirvió para presentar los principales resultados alcanzados a lo largo de los más de tres años de duración del proyecto y debatir las posibilidades de aplicación práctica de los modelos desarrollados.

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La comunidad gallega contó con la representación del director del área de Desarrollo de Innovación Sanitaria de ACIS, José María Romero, de la gestora de la Agencia Gallega de Conocimiento en Salud, Beatriz Salgado y del presidente de la Asociación Galega de Fibrosis Quística, Juan Antonio da Silva.

En el marco del encuentro, Galicia participó como región piloto presentando su experiencia en el desenvolvimiento de un proyecto centrado en la telemedicina para mejorar la atención a pacientes con fibrosis quística a través de la herramienta Telea del Servizo Galego de Saúde.

Esta iniciativa explora nuevas fórmulas de financiamiento basadas en el modelo Smart Capacitating Investment (SCI), orientadas a reforzar la prevención, mejorar los resultados en salud y promover una atención más personalizada y eficiente.

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Durante el evento se abordaron cuestiones relacionadas con la movilización de inversión pública y privada en salud, la escalabilidad de los modelos de financiamiento innovadores, los mecanismos de gobernanza y las implicaciones políticas de la incorporación de nuevas fórmulas de inversión en promoción de la salud y el bienestar.

Así mismo, las regiones piloto compartieron experiencias y aprendizajes derivadas de la implementación de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto y analizaron los siguientes pasos a dar para garantizar la continuidad y la transferencia de los resultados alcanzados una vez finalizada esta iniciativa europea.