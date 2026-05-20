La gallega Biofabri logra resultados prometedores con un tratamiento "eficaz" contra la reaparición del cáncer de vejiga

Investigación científica EFE

La empresa gallega Biofabri ha presentado resultados preliminares "prometedores" en su estudio clínico Encore-01 que evaluaba la eficacia de la cepa IMUNO BCG Moureau RJ en pacientes con cáncer de vejiga no músculo-infiltrante de alto riesgo. Los resultados indican que esta cepa presenta una "alta eficacia" en la prevención de la reaparición de la enfermedad y en evitar progresión a 12 y 24 meses.

El ensayo se llevó a cabo en 15 centros de España. Según explican en un comunicado, la falta de suministro de terapias basadas en el tipo de tratamiento estudiado (BCG) "continúa produciéndose de manera cíclica". Por eso, destacan, "para paliar estas carencias", Biofabri inició hace ya varios años una colaboración con la institución brasileña Fundación Ataulpho de Paiva (FAP), desarrolladora de la cepa Moreau Río de Janeiro.

En base a esto han llevado a cabo el estudio, realizado con la colaboración de la Fundación para Investigación en Urología (FIU).

En términos de eficacia, los resultados obtenidos en ENCORE-01, comparados con los datos publicados hasta la fecha, indican que la cepa Moreau RJ muestra una mejora en la progresión a 12 y 24 meses y que la tasa de reaparición de la enfermedad a 12 y 24 meses no es superior a la observada en otros grupos, siendo en muchos casos inferior.

En lo que respecta a la seguridad, los efectos adversos son los esperados para este tipo de tratamientos, sin diferencias relevantes en frecuencia o gravedad, "e incluso con tendencia a menor frecuencia de la mayoría de eventos". Apuntan también que la calidad de vida se mantuvo estable durante el tratamiento y el seguimiento.

Con estos resultados, Biofabri espera iniciar el procedimiento para la solicitud de registro de este candidato antes del final de este año.