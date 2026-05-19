Más de la mitad de los gallegos reconoce tener problemas de sueño, según un estudio

Las pantallas pueden ocasionar trastornos del sueño Archivo El Ideal Gallego

El 58% de los gallegos reconoce tener problemas de sueño, los que dicen sufrir estas complicaciones de forma recurrente son un 28%, frente al 38% de la media nacional y el 99% considera el sueño fundamental para la salud, pero sólo el 18% cree que se cuida al mismo nivel que la alimentación o el ejercicio.

Así lo reflejan los datos de Galicia del I Barómetro sobre Trastornos del Sueño en España, realizado por la compañía biofarmacéutica Takeda, que evidencian una "clara brecha entre la relevancia que se otorga al descanso y el cuidado real que se le dedica".

"Los gallegos son de los que mejor duermen en España", ha recalcado la directora médica de Takeda, Carmen Montoto, durante la presentación de este estudio en A Coruña en la que ha estado acompañada de presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo.

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No obstante, ha insistido en que "dormir mal de forma habitual no debería normalizarse" tras explicar que "establecer unas rutinas pequeñas pueden tener grandes efectos de mejora".

"Detrás de determinados síntomas pueden existir trastornos del sueño infradiagnosticados que afectan de forma importante a la calidad de vida", ha explicado Montoto. Por ello, el objetivo de este barómetro es "contribuir a mejorar la concienciación social y el conocimiento sobre patologías como la narcolepsia".

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En este sentido, Rodríguez Ledo ha destacado que la Atención Primaria "desempeña un papel fundamental en la identificación precoz de los trastornos del sueño" debido a que el médico de familia es, "en muchos casos, el profesional sanitario más cercano y accesible para los pacientes".

"Avanzar en formación, sensibilización y coordinación entre niveles asistenciales contribuirá a mejorar el abordaje y la calidad de vida de las personas", ha incidido.

Cuidado diario

Según se desprende de este estudio, "aunque los gallegos reconocen la importancia del sueño para la salud, su cuidado diario continúa por detrás de hábitos como la alimentación o el ejercicio físico".

En concreto, el 58% de los gallegos reconoce tener problemas de sueño, en línea con la media nacional. El 28% afirma sufrirlos de forma recurrente, una cifra que sitúa a Galicia por debajo del conjunto de España (38%), mientras que un 30% los experimenta de manera ocasional.

A pesar de esta realidad, añade, existe un amplio consenso sobre la relevancia del descanso para la salud: el 99% de los gallegos considera que disfrutar de un sueño de calidad es fundamental. De hecho, Galicia es la comunidad autónoma que más importancia otorga al sueño como fuente de salud, por encima de la media española (96%). Sin embargo, esta percepción no siempre se traduce en hábitos adecuados.

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Cuando se analiza el cuidado del sueño frente a otros hábitos saludables, sólo el 18% de los gallegos considera que se le presta la misma atención que a la alimentación o al ejercicio físico. En esta línea, un 64% cree que no se cuida lo suficiente la salud del sueño, lo que evidencia una clara brecha entre concienciación y comportamiento.

En cuanto a los hábitos de descanso, señala que el 60% de los gallegos duerme entre siete y ocho horas diarias, por encima de la media nacional (56%). Por el contrario, un 38% no alcanza este tiempo mínimo de sueño recomendado, frente al 42% registrado en el conjunto de España.

Asimismo, sólo el 60% de los gallegos mantiene rutinas horarias de sueño consistentes, frente al 66% de la media española, situando a Galicia como la comunidad autónoma con el porcentaje más bajo en este ámbito.

Efecto de las pantallas

Además, el estudio desprende que los gallegos muestran una menor percepción del efecto que pueden tener las pantallas sobre el descanso. Un 22% considera que el uso del móvil, la tablet o el ordenador antes de dormir no influye en la calidad del sueño, casi el doble que la media nacional (13%).

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El barómetro muestra además "diferencias claras según el perfil". Las mujeres gallegas declaran con mayor frecuencia problemas de sueño -31,4% frente al 25,2% de los hombres- y son también las que más han percibido cambios en su descanso en el último año como para acudir a un profesional -30,9% frente 16,1%-. Por edades, los jóvenes de entre 18 y 34 años muestran algunos de los hábitos de descanso más desfavorables.

El estudio también analiza el grado de conocimiento social sobre determinados trastornos del sueño, como la narcolepsia. En Galicia, indica, el 47% de los ciudadanos afirma saber qué es la narcolepsia, mientras que un 32% reconoce no haber oído hablar nunca de ella, "lo que evidencia un amplio margen de mejora en información y sensibilización".