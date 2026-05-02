Higiene y lavado de ropa a alta temperatura, armas ante el repunte de la sarna

Una enfermera atiende a una persona con síntomas de sarna EFE

La sarna es una infección de la piel causada por un ácaro que parecía superada en países occidentales, pero que ha experimentado un repunte notable en los últimos años, ante lo que se recomienda seguir "pautas básicas" como cumplir hábitos de higiene o lavar la ropa a temperaturas altas.

Así lo ha explicado a EFE la inmunóloga e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Carmen Álvarez, que advierte de que la llegada del verano puede incrementar los casos de esta infección.

La sarna había aumentado inicialmente en España en zonas de costa "pero nos ha sorprendido el que se han dado más casos en zonas de interior, como Aragón o La Rioja" aunque "la realidad es que ya nos movemos con frecuencia de un lado a otro y eso hace que el ácaro también se desplace".

El caso del sarampión, que también ha crecido "es diferente" porque "ahí lo importante es la vacunación y cuando en un grupo hay uno o dos niños sin vacunar ya afecta a la inmunidad de este, en especial de quien no haya recibido todas las dosis", explica Álvarez.

"Puede ser algo grave, porque el sarampión puede poner en peligro la vida de un niño y aunque teníamos el objetivo de erradicarlo para 2021 con la pandemia, eso se pospuso", detalla esta inmunóloga, que ha participado en proyectos de investigación sobre nanovacunas, entre otros.

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La Organización Mundial de la Salud "ha tirado un poco de las orejas a España por ese repunte del sarampión, porque la única explicación es que no se vacune a algunos niños", tanto porque "hay más antivacunas de lo que creemos como porque hay quien considera que no es necesario inmunizarse ante enfermedades que parecían olvidadas".

Esto es lo que ha sucedido con la escarlatina, cuyo repunte "no tiene una explicación clara" aunque puede estar relacionado con el hecho de que los niños que nacieron durante la pandemia o justo después de ella "tuvieron una disminución de la inmunidad natural, porque no estuvieron expuestos a los microorganismos a los que se expone habitualmente un niño".

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"En esos momentos, esos bebés estuvieron aislados, más protegidos, pero eso les perjudica ahora que tienen cinco o seis años ante algunos patógenos o bacterias", y "si a eso se le añade que a veces no se siguen las pautas adecuadas con los antibióticos, tenemos con cóctel muy peligroso".

Así, "vemos un repunto de patologías que parecían del siglo pasado y que vuelven por diferentes causas", señala, aunque "en general hay cosas sencillas que podemos hacer ante un mínimo síntoma"; la principal "acudir a un médico, porque un diagnóstico rápido ayuda a que no se propaguen más".

Para ella, algo fundamental es "completar la vacunación a todos los niños y exigir que las cartillas de vacunación se completen", ya que "de esas enfermedades, la más preocupante para niños es el sarampión y ahí la pauta a seguir es clara, vacunar".

"Hemos pensado que había enfermedades que habían desaparecido, porque eran propias de otras sociedades, pero la realidad es que muchos patógenos siempre han estado ahí y siempre tenemos que protegernos contra ellos", subraya esta inmunóloga.