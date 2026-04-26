España registra más de 100 muertos por accidentes laborales en los dos primeros meses del año

El año pasado hubo más de 600.000 bajas de incapacidad temporal por salud mental Archivo El Ideal Gallego

Este martes, 28 de abril, se celebra el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral, al que España llega con 104 trabajadores fallecidos en los dos primeros meses del año, seis más que en igual periodo de 2025, según los últimos datos disponibles del ministerio de Trabajo y Economía Social, aún provisionales.

La mayor parte de los accidentes mortales de los dos primeros meses del año se produjeron por infartos y derrames cerebrales (40), golpes por la caída de un trabajador (14) y accidentes de tráfico (14), entre las principales causas.

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De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo crecieron un 15,2% hasta febrero tras registrarse 91 fallecidos, 12 más que en el mismo periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte cayeron un 31,6%, hasta un total de 13 fallecidos, seis menos que un año antes.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 47, con un aumento del 14,6% frente a 2025.

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También elevaron su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde se registraron 8 fallecidos, seis más que hasta febrero del año pasado, y la industria, con cinco fallecidos más, hasta un total de 16 muertes.

Por contra, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron en la construcción, que registró 20 fallecidos, cinco menos que hasta febrero de 2025.

Bajan los siniestros graves

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 0,6% hasta febrero, hasta un total de 91.383, de los que 77.663 se produjeron en el centro de trabajo y 13.720 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa).

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Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron 527 hasta febrero, un 2,3% más que en igual periodo de 2025, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave subieron un 5,6%, hasta los 131.

Los accidentes leves en jornada de trabajo retrocedieron un 1,8%, hasta un total de 77.045, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 6,4%, hasta los 13.576.

La mayoría de los fallecidos eran asalariados

La estadística de Trabajo revela además que de los 104 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral hasta febrero, 101 eran asalariados, ocho menos que en igual mes de 2025, mientras que tres fallecidos eran trabajadores autónomos, dos menos que hasta febrero del año pasado.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, hasta febrero se notificaron 76.104 accidentes sin baja laboral, un 2,3% menos que el mismo mes del año pasado.

Los datos de CCOO

Según un informe de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) sobre siniestralidad laboral, en 2025 fallecieron en España 735 trabajadores por culpa de un accidente laboral, lo que supone 61 menos que en igual periodo de 2024.

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Los hombres concentraron el 70% de los accidentes de trabajo con baja en jornada y el 93% del total de los accidentes mortales, mientras que las mujeres protagonizan el 54% de los siniestros que 'in itínere', así como algo más de la mitad de las enfermedades profesionales.

CCOO denuncia además que el 35% de los partes de accidente que han revisado declaran que no existía en la evaluación de riesgos la determinación del riesgo que ocasionó el accidente, lo que demuestra que hay más preocupación por tener un papel de carácter formal que por hacer buenas evaluaciones de riesgos.

Enfermedades profesionales

Tanto CCOO como UGT han vuelto a poner el acento en los últimos días en el importante "déficit" en el reconocimiento de las enfermedades profesionales en España, "masivamente infradeclaradas". De hecho, en 2025 sólo se comunicaron unas 30.700 enfermedades profesionales, fundamentalmente provocadas por trastornos musculoesqueléticos.

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En cuanto al cáncer de origen laboral, CCOO denuncia la inconsistencia de que en España sólo se registraran el año pasado 119 cánceres con origen en el trabajo, de los que sólo 35 causaron baja, habiendo contabilizado la Sociedad Española de Oncología más de 297.000 casos nuevos de cáncer en 2025.

En los casos de salud mental, el año pasado hubo más de 600.000 bajas de incapacidad temporal por salud mental, pero sólo 203 se relacionaron con el ámbito del trabajo.