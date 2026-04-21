Go TDAH, una innovadora aplicación gratuita para el seguimiento y manejo del TDAH

La tecnología ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH Archivo El Ideal Gallego

La Fundación INGADA, entidad de referencia en Galicia en la atención al Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), ha presentado Go TDAH, una innovadora aplicación gratuita diseñada para mejorar el seguimiento y manejo cotidiano de este trastorno.

Dirigida tanto a personas mayores de 16 años con TDAH, así como a familias y cuidadores de menores, la aplicación permite registrar la evolución de aspectos clave como la atención, la regulación emocional, la conducta, la autoestima o los hábitos de vida.

Galicia permitirá uso de la IA en la educación para detectar dificultades de aprendizaje Más información

A partir de los resultados obtenidos, Go TDAH proporciona pautas y recursos personalizados, como vídeos y guías prácticas, que ayudan a los usuarios a gestionar su día a día de forma más eficaz. Este enfoque convierte la herramienta en un apoyo útil y continuo.

Además, incorpora gráficos de evolución y un sistema de monitorización que permite visualizar los cambios a lo largo del tiempo, aportando información valiosa tanto para las propias personas usuarias como para los profesionales.

La historia de Alfredo confirma lo que la ciencia acaba de descubrir: el autismo tiene más de una forma Más información

Con este proyecto, la Fundación INGADA da un paso más en su compromiso con la innovación social y la mejora de la calidad de vida de las personas con TDAH. El apoyo económico recibido a través de la Convocatoria Más Social de la Fundación Barrié ha sido clave para hacer posible el desarrollo de esta solución, que responde a una necesidad real y creciente en la sociedad.

Go TDAH se posiciona así como una herramienta interactiva, motivadora y basada en la evidencia, que no solo facilita el manejo diario del trastorno, sino que también empodera a las personas usuarias y a sus familias, promoviendo una mayor autonomía y bienestar.

¿Cómo acceder?

La aplicación está disponible de forma gratuita para cualquier persona a través del enlace: https://gotdah.fundacioningada.net

Al tratarse de una web app, puede utilizarse directamente desde el navegador en móvil u ordenador. También es posible instalarla como una aplicación en el dispositivo en pocos pasos, tanto en Android como en iOS.

Con este lanzamiento, la Fundación INGADA refuerza su papel como referente en la atención al TDAH en Galicia y apuesta por la tecnología como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.