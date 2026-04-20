El cribado de cáncer de mama alcanza el 85% de participación y permite reducir a la mitad las mastectomías

La población diana del cribado son mujeres de 50 a 74 años Archivo El Ideal Gallego

El cribado de cáncer de mama, realizado a mujeres de 50 a 74 años, alcanzó en el año 2024 una participación del 84,8% y permitió reducir a la mitad el número de mastectomías necesarias en 20 años.

Así se recoge en el informe de situación y resultados 2013-2024 del Programa galego de detección precoz de cancro de mama de la Consellería de Sanidade, del que ha dado cuenta este lunes el Consello de la Xunta.

Tal y como ha explicado el Gobierno gallego, mientras en el año 2000 la mastectomía fue uno de los tratamientos en el 51,1% de los casos de cáncer detectados en la primera ronda del cribado, en el año 2023 requirieron de extirpación quirúrgica de uno o de ambos senos en un 25% de los casos.

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Esta cifra, ha destacado, se redujo igualmente en el caso de cánceres detectados en rondas sucesivas del cribado. En el año 2000 necesitaron de mastectomía un 41,8% y en 2023, el 14,38%.

Para la Xunta, esto refleja que los casos se están diagnosticando en un alto porcentaje en estados tempranos, así como que se está avanzando en las técnicas de cirugías conservadoras y que se están realizando, "siempre que sea posible".

La población diana del cribado son mujeres de 50 a 74 años, a las que cada dos años se les realiza una mamografía.

Procedimiento

El sistema de invitación a participar en el cribado de cáncer de mama de la Xunta se realiza de forma personalizada mediante carta y SMS, especificando ya lugar, fecha y hora para realizar la mamografía. En el caso de no asistencia, se emite una segunda citación de recordatorio.

Una vez realizada la mamografía, si el resultado es negativo, las mujeres reciben un SMS o una carta informándolas y recomendándoles repetir el estudio cuando sean invitadas de nuevo al cabo de dos años.

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En caso de que sea necesario realizar una valoración clínica adicional para llegar a un diagnóstico, se informa por carta, en la cual se facilita una cita para ser atendidas en una unidad hospitalaria de diagnóstico y tratamiento.

Esta carta se remite días antes de la cita y, además, se llama a la mujer por teléfono dos días antes de la cita para confirmarla.

Desde la puesta en marcha de este programa, en 1992, se detectaron 1.851 carcinomas y 11.051 tumores invasivos, tras más de 3,5 millones de exploraciones.