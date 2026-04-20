Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Salud Ideal

El cribado de cáncer de mama alcanza el 85% de participación y permite reducir a la mitad las mastectomías

Así se recoge en el informe presentado este lunes por la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia

Europa Press
20/04/2026 19:09
La población diana del cribado son mujeres de 50 a 74 años 
Archivo El Ideal Gallego 
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El cribado de cáncer de mama, realizado a mujeres de 50 a 74 años, alcanzó en el año 2024 una participación del 84,8% y permitió reducir a la mitad el número de mastectomías necesarias en 20 años.

Así se recoge en el informe de situación y resultados 2013-2024 del Programa galego de detección precoz de cancro de mama de la Consellería de Sanidade, del que ha dado cuenta este lunes el Consello de la Xunta.

Tal y como ha explicado el Gobierno gallego, mientras en el año 2000 la mastectomía fue uno de los tratamientos en el 51,1% de los casos de cáncer detectados en la primera ronda del cribado, en el año 2023 requirieron de extirpación quirúrgica de uno o de ambos senos en un 25% de los casos.

David Martínez Ares, jefe del servicio de Aparato Digestivo del hospital HM Modelo

David Martínez | “Cada año ganado en un cribado de cáncer de colon cuesta 20 veces menos que en uno de mama”

Más información

Esta cifra, ha destacado, se redujo igualmente en el caso de cánceres detectados en rondas sucesivas del cribado. En el año 2000 necesitaron de mastectomía un 41,8% y en 2023, el 14,38%.

Para la Xunta, esto refleja que los casos se están diagnosticando en un alto porcentaje en estados tempranos, así como que se está avanzando en las técnicas de cirugías conservadoras y que se están realizando, "siempre que sea posible".

La población diana del cribado son mujeres de 50 a 74 años, a las que cada dos años se les realiza una mamografía.

Procedimiento

El sistema de invitación a participar en el cribado de cáncer de mama de la Xunta se realiza de forma personalizada mediante carta y SMS, especificando ya lugar, fecha y hora para realizar la mamografía. En el caso de no asistencia, se emite una segunda citación de recordatorio.

Una vez realizada la mamografía, si el resultado es negativo, las mujeres reciben un SMS o una carta informándolas y recomendándoles repetir el estudio cuando sean invitadas de nuevo al cabo de dos años.

El cribado de cáncer de mama y colorrectal en Galicia redujo su mortalidad en más del 20 %

Más información

En caso de que sea necesario realizar una valoración clínica adicional para llegar a un diagnóstico, se informa por carta, en la cual se facilita una cita para ser atendidas en una unidad hospitalaria de diagnóstico y tratamiento.

Esta carta se remite días antes de la cita y, además, se llama a la mujer por teléfono dos días antes de la cita para confirmarla.

Desde la puesta en marcha de este programa, en 1992, se detectaron 1.851 carcinomas y 11.051 tumores invasivos, tras más de 3,5 millones de exploraciones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Un abogado confirma que le hicieron fotos a Bárcenas en la ducha de la prisión de Soto del Real
EFE
Una persona pasea delante del futuro bajo de Saltimbocca

Juan Flórez da la bienvenida al cuarto restaurante napolitano y a un plato inédito en A Coruña
Guillermo Parga
El ideal gallego

Carlos Baute se disculpa por gritar "¡Fuera la mona!" a Delcy Rodríguez durante su actuación
EFE
Juicio por la Primitiva millonaria en A Coruña

El lotero de San Agustín niega haberse apropiado de la Primitiva millonaria: “Podría cobrarla yo o cualquiera a quien se la dé”
Lara Fernández