A raíz de las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que propone la aprobación de una ley estatal de cuidados paliativos, numerosos usuarios en redes sociales aseguran que dicha ley ya existe desde el año 2025. “Bifrin, como puedes tener un cerebro tan tarado si lo que propones ya existe como ley”, se puede leer en uno de los mensajes.

La propuesta de Feijóo se enmarca en la estrategia de su formación de ofrecer una alternativa legal a la actual Ley de Eutanasia tras la polémica desatada por el caso de Noelia. El PP sostiene que el acceso a los paliativos debe ser un paso previo y garantizado antes de considerar la prestación de ayuda para morir.

No obstante, esto es falso. No existe una ley de cuidados paliativos a nivel estatal, lo que existen son normas a nivel autonómico, pero no en todas las regiones.

No existe una ley de cuidados paliativos a nivel estatal

Actualmente, España no cuenta con ninguna norma rango estatal dedicada exclusivamente a los cuidados paliativos. Lo que sí existe a nivel nacional es la Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud, un documento de consenso técnico entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas que marca directrices, pero que no tiene rango de ley ni capacidad para imponer presupuestos o ratios de personal de manera vinculante.

Los cuidados paliativos en España se configuran como un derecho esencial dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, regulada por el Real Decreto 1030/2006. Este marco normativo, apoyado en la autonomía del paciente, garantiza el acceso a la información y la libertad de decisión, asegurando que esta prestación básica sea efectiva para todas las personas con derecho a la asistencia pública. Como la Sanidad la gestionan desde las comunidades, el documento recoge el qué, que los cuidados paliativos son obligatorios, pero no el cómo (personal, presupuestos…).

En 2025 sí se aprobó la Ley 3/2025, de 18 de junio, de garantías y derechos de las personas con necesidades paliativas de La Rioja. Pero se trata de una norma autonómica. Además, doce comunidades como Madrid o Aragón tienen leyes propias desde hace unos años para garantizar la dignidad de las personas en el proceso de morir. Otras comunidades, en cambio, como Murcia, tienen planes o estrategias, pero no una norma.

INFOVERITAS verifica que…

No existe una ley de cuidados paliativos a nivel estatal. Las normas existentes son autonómicas, pero estos marcos normativos tampoco existen en todas las regiones.

Fuentes

Perfil de X de Alberto Núñez Feijóo

Estrategia en Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud

Real Decreto 1030/2006

Ley 3/2025, de 18 de junio, de garantías y derechos de las personas con necesidades paliativas de La Rioja

Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir

Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte