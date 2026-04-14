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Salud Ideal

El aumento de peregrinos en el Camino dispara las lesiones en los pies, según los podólogos gallegos

Cuidar diariamente los pies en la ruta es una de sus recomendaciones 

Redacción
14/04/2026 19:38
Copoga recomienda cuidar los pies al hacer el Camino de Santiago
Copoga recomienda cuidar los pies al hacer el Camino de Santiago
Cedida
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El Colegio Oficial de Podólogos de Galicia (Copoga) advierte de que el creciente número de peregrinos en el Camino de Santiago en los últimos años está provocando un incremento de las lesiones en los pies, especialmente durante los meses de mayor afluencia.

Ante esta situación, los profesionales de la podología gallega insisten en la importancia de la prevención y recomiendan realizar una revisión podológica antes de iniciar la ruta. Según señala el Colegio, muchas de las patologías que afectan a los peregrinos -como ampollas, rozaduras, sobrecargas musculares o problemas ungueales- pueden evitarse con una adecuada preparación previa y con el uso de materiales adecuados.

Recomendaciones

Además de la revisión inicial, desde Copoga subrayan la importancia de seguir una serie de recomendaciones básicas durante la peregrinación. Entre ellas, destaca el uso de calzado de trekking ya utilizado previamente, con buena amortiguación y que proporcione estabilidad al pie; evitar calzado deformado o excesivamente desgastado; y emplear calcetines de algodón, sin costuras y bien ajustados para reducir el riesgo de ampollas e infecciones.

Otro de los aspectos clave es el cuidado diario de los pies durante la ruta. Los especialistas recomiendan realizar descansos periódicos, mantener los pies secos, cambiar los calcetines cuando sea necesario y emplear chanclas en las paradas para favorecer la ventilación. También recuerdan la importancia de mantener una correcta hidratación y de no sobrecargar la mochila, que no debería superar el 10% del peso corporal.

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El Colegio también insiste en llevar un botiquín básico que incluya productos como crema hidratante, vaselina o lubricante, antisépticos, gasas y apósitos, así como productos para controlar la sudoración. Estas medidas pueden resultar fundamentales para actuar ante pequeñas lesiones y evitar complicaciones mayores.

Finalmente, desde Copoga recuerdan que, ante cualquier problema de gravedad en el pie o tobillo, es imprescindible acudir a un podólogo. “Una actuación temprana puede evitar que una pequeña molestia se convierta en una lesión que obligue a abandonar el Camino”, concluyen.

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