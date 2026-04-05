David Martínez | “Cada año ganado en un cribado de cáncer de colon cuesta 20 veces menos que en uno de mama”

David Martínez Ares, jefe del servicio de Aparato Digestivo del hospital HM Modelo CEDIDA

El cribado del cáncer de colon ha cambiado el curso natural de la enfermedad, un antes y un después con un gesto muy simple que supone un mundo en términos de supervivencia. Por ello, con motivo del día mundial de este tipo de tumores, el jefe del servicio de Aparato Digestivo del hospital HM Modelo, David Martínez Ares, incide en la importancia de participar en estos programas.

¿Cómo afecta esta enfermedad en A Coruña?

Quizás en A Coruña afecte menos que en otros sitios porque es una enfermedad que va ligada al envejecimiento y la edad media de la población aquí es menor que en Lugo o en Ourense, por ejemplo. Realmente la incidencia por mil habitantes es menor que en otros sitios, pero sigue siendo muy alta porque hay mucha gente. El cáncer de colon es el más frecuente en la población en general porque afecta prácticamente por igual a hombres y a mujeres.

¿Está creciendo ese número?

Se está empezando a ver ya, y esto probablemente tenga que ver con factores como la obesidad o tóxicos ambientales, que en algunos países hay un incremento de incidencia en personas más jóvenes. De hecho, en Estados Unidos ya se propone rebajar la edad del inicio del cribado desde los 50 a los 45, porque se está viendo que hay un volumen de casos que justifica adelantar en cinco años la edad del inicio del cribado. Y otra cosa que probablemente haya que plantearse es si alargarlo porque prácticamente aquí se da por finalizado a los 70 y realmente la esperanza de vida del español en general, y del gallego en particular, está bastante por encima de los 80 años.

“La obesidad no solo es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardiovasculares, también lo es para las patologías oncológicas”

¿Este aumento en personas jóvenes es algo particular del cáncer de colon o general de cualquier tumor?

En los tumores que nos afectan a nuestra especialidad también estamos viendo un incremento de incidencia en personas jóvenes sobre todo en el parece que va ligado al estilo de vida y a la obesidad. Y ese es un modelo que nosotros desgraciadamente vamos replicando poco a poco.

¿Qué factores de riesgo aumentan la probabilidad de padecerlo?

El sobrepeso probablemente es el factor que primordialmente se asocia más a casi todos los cánceres. La obesidad es un factor de riesgo importante para enfermedades cardiovasculares, pero para las oncológicas también. Con lo cual desde el punto de vista de qué se puede hacer para disminuir el riesgo, lógicamente hay que fomentar estilos de vida saludables, ya que el principal factor de riesgo, que es la edad, no lo podemos cambiar. Y ojalá todo el mundo llegase a cumplir una edad suficiente para desarrollar un tumor.

¿Cuál es el impacto de los cribados y por qué no se consigue que cale entre la población la importancia de hacerlos?

El cribado de cáncer de colon realmente es más rentable que todos los demás programas de cribado juntos. Primero por el coste, es decir, cada año de vida salvado o ganado nos cuesta 20 veces menos que cada año de vida ganado en el de cáncer de mama o en el de cérvix. Y segundo, en el cribado de colon el hallazgo fundamental no es cáncer. Si nosotros detectamos un pólipo, este se extirpa y ya no aparece cáncer. Con lo cual es barato y mucho más efectivo y eficiente que cualquier otro. Lo mires desde donde lo mires, es el programa de cribado ideal. A partir del décimo año empiezas a ahorrar dinero. Te sale más barato que no hacerlo porque previenes la aparición de tumores, disminuyes el número de cirugías y, por supuesto, de quimioterapias. Y es curioso o llamativo que, a pesar de todo esto, no logramos una tasa de participación del 100%. Está escasamente entre el 70% y el 75% porque hay gente que asume que esto no va con ellos.

¿Qué señales de alerta no hay que pasar por alto?

Los síntomas de guía habitualmente son cambios abruptos en el hábito intestinal, sobre todo si se asocia a sangrado. Si estos síntomas van asociados a pérdida de peso o si en las analíticas se ve anemia, es decir, datos de que hay evidentemente pérdida de sangre, aunque no hayamos visto un sangrado macroscópico, lógicamente es un signo de alarma que hay que atender. Pero lo ideal sería que todo el mundo a partir de los 50, o a edades más tempranas cuando hay antecedentes familiares de riesgo, se cribase.

¿Qué mitos hay que eliminar de la cabeza en relación a este tipo de tumores?

Que este es un cáncer que no respeta el género. Afecta por igual a hombres y mujeres. Lo que habría que tener claro es que no hay ningún programa de cribado tan rentable para los pacientes. Con muy poco, se consigue muchísimo. Porque ya no solo es detectar una enfermedad en una fase en la que te vas a curar. Cuando tenemos un tumor que se diagnostica en un programa de cribado, es decir, una persona a la que todavía no le ha dado síntomas, se diagnostica en estadio 1 o 2. Son pacientes que a veces solo con la cirugía se curan, que no van a necesitar ningún tipo de tratamiento y que la supervivencia es casi del 100%.

¿Ayudan las nuevas terapias?

El cáncer de colon es de los que más se beneficia de las nuevas terapias dirigidas o de la inmunoterapia. Las cifras de supervivencia de un paciente con un estadio 4 hace 20 años cuando yo empezaba en esto, no tienen nada que ver con las cifras de supervivencia que se alcanzan hoy. Por lo que me toca a mí, la gran desgracia es el cáncer de páncreas, que en los últimos 25 años no tenemos nada nuevo.