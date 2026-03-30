Preguntas y respuestas sobre la eutanasia

El mediático proceso de eutanasia de Noelia Castillo ha puesto de relieve el funcionamiento de los protocolos legales de esta prestación. En este artículo abordamos algunas preguntas que surgen en torno a este procedimiento.

¿Quién puede solicitar la prestación de ayuda para morir?

La Ley Orgánica 3/2021 establece que puede solicitar la prestación de ayuda para morir cualquier persona mayor de edad, con nacionalidad española o residencia legal en España superior a 12 meses, que sufra una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que le cause un sufrimiento intolerable y que sea capaz y consciente en el momento de la solicitud.

¿Es un proceso inmediato una vez se solicita?

No. El procedimiento para recibir la prestación de ayuda para morir en España no es un proceso inmediato, sino que está sujeto a un estricto calendario de garantías que suele demorarse varias semanas desde la primera solicitud. Según establece la Ley Orgánica 3/2021 que regula este derecho, el paciente debe presentar dos solicitudes por escrito con una separación mínima de quince días naturales entre ambas, periodo diseñado para asegurar una reflexión pausada y voluntaria.

Tras estas solicitudes, el caso debe ser validado sucesivamente por un médico responsable, un médico consultor externo y, finalmente, por una Comisión de Garantía y Evaluación autonómica, que dispone de un plazo de siete días para emitir su resolución definitiva. Este itinerario legal garantiza que el consentimiento sea informado y mantenido en el tiempo, permitiendo además que el solicitante pueda revocar o aplazar su decisión en cualquier instante del proceso.

¿Se puede dar marcha atrás una vez iniciado el proceso?

Sí, en cualquier momento. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) establece que la solicitud de prestación de ayuda para morir es un acto estrictamente voluntario y reversible en cualquier fase del proceso. Según el artículo 6, el paciente tiene el derecho de revocar su solicitud en cualquier momento, así como de pedir el aplazamiento de la administración de la prestación. Esta revocación no requiere justificación alguna, es de efecto inmediato y debe ser incorporada de forma prioritaria en la historia clínica del solicitante.

Además, la ley garantiza un sistema de doble confirmación: el paciente debe reiterar su voluntad de morir en al menos dos solicitudes por escrito, separadas por un intervalo mínimo de quince días naturales. Este mecanismo asegura que la decisión sea «mantenida en el tiempo» y no sea fruto de una crisis momentánea. El médico responsable tiene la obligación legal de informar al paciente en cada paso sobre su derecho a desistir, garantizando que el consentimiento sea libre, informado y, sobre todo, revocable hasta el último instante.

Desde el Ministerio de Sanidad insisten que el paciente puede revocar su solicitud en cualquier momento. Asimismo, podrá pedir el aplazamiento de la administración de la ayuda para morir.

¿Puede la familia solicitarla por el paciente?

No. La solicitud de ayuda para morir es una decisión estrictamente personal e intransferible, lo que impide legalmente que la familia o allegados puedan solicitarla en nombre del paciente si este no ha manifestado su voluntad de forma previa y reglamentaria. Según detalla la Asociación de Derecho a Morir Dignamente (DMD), «nadie más que la persona que recibiría la eutanasia puede solicitarla». Se trata de una petición individual, seria y reiterada que no puede formularse por representación. Ni siquiera en el caso de un representante legalmente nombrado.

No obstante, la ley permite que la eutanasia se aplique a personas que han perdido la capacidad de decidir solo si estas otorgaron previamente un Documento de Instrucciones Previas (testamento vital). En este escenario, el representante legal o el médico responsable actúan como meros transmisores de esa voluntad ya registrada, activando el protocolo que exige los mismos controles médicos y legales que para un paciente consciente. Como subraya la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), este documento es la única herramienta legal que garantiza que se respete la autonomía del paciente en situaciones irreversibles donde ya no puede comunicarse, impidiendo que terceros decidan sobre su vida sin un respaldo escrito previo.

¿Pueden los médicos negarse a realizarla?

La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia garantiza el derecho individual de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia, permitiéndoles no atender aquellas solicitudes de ayuda para morir que resulten incompatibles con sus convicciones morales o religiosas. Según el artículo 16, esta decisión es estrictamente individual, debe manifestarse por escrito y de forma anticipada, y no puede afectar a la calidad ni a la continuidad de la asistencia sanitaria del paciente.

Para asegurar el derecho de los ciudadanos a recibir la prestación, las administraciones públicas mantienen un registro de profesionales objetores, sometido a estricta confidencialidad, que permite a los centros sanitarios organizar los equipos necesarios para que la objeción de un profesional no impida el ejercicio de un derecho reconocido por ley.

Fuentes

Ministerio de Sanidad

Asociación de Derecho a Morir Dignamente (DMD)

Ley Orgánica 3/2021