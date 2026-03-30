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Salud Ideal

Nueve de cada diez personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara a tiempo

La Asociación contra el Cáncer en A Coruña promueve iniciativas de información

Efe
30/03/2026 14:02
Investigación cáncer de colón
EC
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Nueve de cada diez personas sobrevivirían al cáncer de colon si se detectara a tiempo, según la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de A Coruña, que impulsa iniciativas de información a este respecto.

En un comunicado, incide en que "la detección precoz es un derecho que salva vidas", además de recordar que el cáncer de colon es el tumor "con mayor incidencia en España". Así, en 2023, según el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer (SIEC) se detectaron más de 40.000 nuevos casos en España, de los cuales 2.764 se registraron en Galicia.

"Ante esta realidad, y con motivo Día Mundial Contra el Cáncer de Colon que se celebra cada 31 de marzo, la Asociación Española contra el Cáncer vuelve a lanzar la campaña 'Juega tu papel', para recordar a la ciudadanía la importancia de la detección precoz e invitarles a participar en los programas de cribado", precisa.

En cuanto al cribado de cáncer de colon, explica que está dirigido a personas con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años. Consiste en la realización de un test de sangre oculta en heces (TSOH), "una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces, y tan eficaz como una colonoscopia".

Detectar lesiones

"El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas o malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores", añade.

"Para que un programa de cribado de cáncer funcione es necesario que tenga una implantación del 100% y una participación de al menos el 65%", explica también.

Además, añade que los últimos datos oficiales señalan que en España apenas un 45% de la población de riesgo ha participado en el programa de cribado de cáncer de colon.

En Galicia, los datos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, de 2013 a 2023, indican que la participación global de la población gallega en el cribado de cáncer de colon fue del 47,86%, con una mayor participación entre las mujeres (56,12 % en las mujeres frente al 43,88 % en los hombres).

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