Fisiodomus: fisioterapia a domicilio para una atención más humana y personalizada

Fisiodomus

La fisioterapia a domicilio ofrece múltiples ventajas. La más evidente es la comodidad, especialmente en aquellos casos en los que la falta de movilidad no permite otra opción, pero sus beneficios van mucho más allá. Este modelo permite intervenciones más personalizadas, adaptadas al entorno real del paciente y orientadas a mejorar su calidad de vida de forma significativa.

En Fisiodomus lo tienen claro. El proyecto profesional de Pablo Quintela se dedica en exclusiva al tratamiento fisioterapéutico en el hogar, siendo una de las pocas iniciativas de este tipo en Galicia. Tras consolidarse en Vigo, el servicio acaba de expandirse a Pontevedra. “Cuando el fisioterapeuta acude al domicilio puede observar el entorno en el que vive el paciente. Esto permite ser más conscientes del entorno y ver las necesidades de su día a día, sus limitaciones y sus hábitos poco funcionales”, explican desde Fisiodomus.

Esta empresa nació en 2019 impulsada por Pablo Quintela, fisioterapeuta de vocación con una marcada orientación asistencial. El vínculo terapéutico es uno de los pilares del proyecto. “El trato es muy individualizado porque nos adaptamos 100% a las necesidades del paciente en su propio hogar. Esto genera una relación muy directa con ellos y con sus familias”, subrayan.

Especialmente en pacientes crónicos, esta continuidad asistencial crea lazos casi familiares, especialmente en aquellos que requieren sesiones recurrentes y acompañamiento prolongado. Atención a cuidadores Las características de este servicio a domicilio permiten también que la ayuda y los consejos lleguen a las personas cuidadoras de forma directa y que puedan ver ejemplos en el propio lugar.

“A las clínicas suele acudir un familiar, pero no siempre la persona que atiende al paciente en su día a día. Nosotros, al desplazarnos a su domicilio, conocemos a quienes realmente están al cargo y podemos enseñarles ejercicios y pautas utilizando incluso objetos cotidianos del entorno”, detallan desde Fisiodomus.

Este acompañamiento es especialmente relevante en pacientes crónicos, que constituyen la mayor parte de la cartera de Fisiodomus, donde las terapias más demandadas son la neurológica, la geriátrica y la traumatológica.

De hecho, alrededor del 75% de los usuarios corresponden a alguno de estos perfiles, mientras que los motivos de consulta más habituales en las clínicas físicas, como los problemas de espalda o lesiones típicas del día a día, tienen un peso mucho menor. La rehabilitación postquirúrgica, por ejemplo, tras una prótesis de cadera o rodilla ocupa también un volumen importante de su actividad, dada su alta prevalencia en personas mayores.

La realidad gallega

El proyecto nació inicialmente en Madrid, donde el perfil de pacientes era muy distinto: “Allí atendíamos sobre todo a personas jóvenes y trabajadoras con poco tiempo para acudir a una clínica”. Sin embargo, el traslado a Galicia supuso un cambio de enfoque debido al envejecimiento de la población: “Aquí tratamos principalmente a personas con patologías como parkinson o ictus, muchas de ellas en fases avanzadas y con grandes dificultades para desplazarse”.

La alta demanda ha sido determinante en su crecimiento. “Muchas familias nos llamaban porque no encontraban fisioterapeutas con disponibilidad para acudir a domicilio”, explican. Fisiodomus se ha convertido así en un apoyo esencial para pacientes y familias y su compromiso con una atención humana, especializada y accesible refuerza la importancia donde se necesita: el hogar.