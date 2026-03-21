¿Cuál es la diferencia entre brote, epidemia o pandemia?

La reciente aparición de una serie de casos de meningitis en el condado de Kent, Reino Unido —vinculados a una discoteca en Canterbury y a la población universitaria— ha encendido las alarmas en algunos titulares que confunden los términos brote y epidemia. Por ejemplo, este: “Crece la preocupación en Inglaterra por una epidemia de meningitis «sin precedentes» que deja dos estudiantes muertos.”

En este artículo, te contamos las diferencias entre los términos brote, epidemia o pandemia.

El caso de Kent es un brote, no una epidemia

Un brote es la aparición de casos de una enfermedad superior al que normalmente se esperaría en una zona geográfica. Desde la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) señalan que un brote puede producirse en una zona geográfica limitada, o bien extenderse a varios países. “Puede durar desde varios días o semanas hasta varios años», agregan.

En este momento, la palabra brote describe de manera adecuada lo que sucede en Canterbury. Así lo indica en un comunicado emitido hoy, 19 de marzo, por la UK Health Security Agency (UKHSA), la máxima autoridad sanitaria del Reino Unido. «La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha estado investigando un brote de enfermedad meningocócica invasiva detectado por primera vez en marzo de 2026», indican.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés), una epidemia es el aumento inusual y rápido del número de casos de una enfermedad infecciosa en una población y área geográfica específicas, superando lo que se esperaría normalmente. Se distingue del brote (más localizado) y la pandemia (propagación mundial) por su alcance geográfico y magnitud. Ejemplos de epidemias frecuentes son el sarampión o la gripe estacionaria.

Pandemia: de local a global

La pandemia es el nivel máximo de alerta sanitaria. Ocurre cuando una epidemia deja de estar confinada a una sola región o país y se propaga por varios continentes o por todo el mundo, afectando a un gran número de personas de forma simultánea.

Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino provocados por trasmisión comunitaria.

Desde el Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal) precisan que, para ser considerada una pandemia, “la enfermedad debe tener un origen infeccioso y ser transmisible entre personas. No basta con que esté muy extendida o cause muchas muertes. Por ejemplo, aunque el cáncer provoca un gran número de fallecimientos, no se considera una pandemia, ya que no es una enfermedad contagiosa.”

La única entidad con autoridad para declarar una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) —el paso previo y formal a la pandemia— es la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un ejemplo es lo que sucedió con el COVID-19.

Fuentes

Organización Mundial de la Salud (OMS, por sus siglas en inglés)

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés)

Instituto de Salud Global Barcelona (ISGlobal)

Comunicado emitido hoy, 19 de marzo, por la UK Health Security Agency (UKHSA)