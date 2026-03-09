Iria Rodríguez | “Una persona que va al gimnasio todos los días puede ser sedentaria”

La endocrinóloga del HM Modelo Iria Rodríguez Cedida

La obesidad es una enfermedad mucho más frecuente de lo que puede parecer y, sin embargo, está muy poco diagnosticada. En España, se estima que más del 20% de la población la padece, con Galicia a la cabeza de las comunidades con mayor tasa, y una subida alertante en las últimas décadas de los pacientes pediátricos con esta patología crónica. “El aumento de sobrepeso y la obesidad infantil es un problema de salud pública y una de las tendencias que más preocupan a nivel sanitario”, reconoce la endocrinóloga del HM Modelo Iria Rodríguez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una enfermedad crónica con probabilidad de recaídas que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa. Aunque no hay un único perfil, ya que puede afectar a personas de todas las edades y condiciones, en los últimos años se han disparado los casos pediátricos relacionados con esta dolencia. “Este aumento se debe a que ha habido cambios en el estilo de vida: en la alimentación, con productos más calóricos y ultraprocesados, y una reducción de la actividad física, menos “parque” y juegos activos y demasiado tiempo con pantallas y actividades sedentarias”, explica la especialista del HM Modelo.

La experta del HM Modelo calcula que más de 130.000 personas en A Coruña tiene exceso de peso

Un niño con obesidad, indica la doctora Rodríguez, tiene muchas probabilidades de llegar a la edad adulta con el mismo problema, lo que aumenta “enormemente el riesgo de enfermedades metabólicas ya desde edades tempranas”, como la hipertensión o la diabetes. De hecho, desde el HM Modelo detectan un aumento en los últimos años de “pacientes que vienen a consulta por otras enfermedades como la diabetes tipo 2, hígado graso, hipertensión, apnea del sueño, síndrome de ovario poliquístico… que están asociadas a la obesidad”.

Problemas asociados

Pese a que obesidad, que si se incluye también el exceso de peso afecta a entre un 55 y un 65% de la población en España y se calcula que lo tienen más de 130.000 personas en A Coruña, es un problema frecuente, “se diagnostica poco”. “Con la hipertensión o la diabetes nadie duda de que deban acudir al médico para recibir un tratamiento y un seguimiento. Sin embargo, con la obesidad todavía cuesta asumirlo”, lamenta la experta, que aboga por un enfoque multidisciplinar porque su tratamiento no solo implica un cambio de hábitos de alimentación o actividad física. También suele necesitar apoyo psicológico y en ocasiones añadir tratamiento farmacológico, endoscópico o quirúrgico.

Dos de cada tres personas que padece enfermedad renal crónica no está diagnosticada Más información

Frecuentemente se recurre en estas enfermedades a las terapias de GLP-1 y los agonistas duales, es decir, fármacos que imitan una hormona natural que regula el apetito y tiene acciones metabólicas. No obstante, Iria Rodríguez advierte de que “estas terapias no son una solución milagrosa” ni por si solas suficientes: “Bien utilizadas pueden ser de gran utilidad. En muchos casos, facilitan el cambio de hábitos dietéticos porque aumentan la sensación de saciedad y ayudan a regular el apetito. Esto motiva mucho a los pacientes ya que ven los resultados”.

La obesidad requiere, por tanto, de un cambio del estilo de vida siempre. “El aumento de casos preocupante en todo el mundo se debe a que vivimos en un ambiente que favorece la ganancia de peso: vivimos en un entorno más estresante, respetando menos el sueño, y también influye el estilo de vida, que es más sedentario en comparación a hace décadas”, alerta la especialista.

Combatir el sedentarismo no solo tiene que ver con hacer actividad física diaria: “Una persona que haga 40 minutos en el gimnasio al día puede no compensar si el resto está totalmente sedentaria, sentada en la oficina, ocio de pantallas, conduciendo...”. Tiene más que ver con “cuanto nos movemos a lo largo del día” y, en este sentido, ir en bicicleta al trabajo, subir escaleras, desplazarse a los recados caminando o levantarse con frecuencia de la silla son parte de la solución.

“Durante años se simplificó la obesidad como ‘menos plato y más zapato’, pero actualmente sabemos que no es una falta de voluntad. Es una enfermedad compleja con numerosos mecanismos metabólicos muy potentes que dificultan la bajada de peso y facilitan la recuperación del peso perdido. Nuestro organismo está diseñado para resistir a la escasez de alimento, y no la abundancia”, zanja la endoncrinóloga del HM Modelo.