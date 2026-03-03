“Hemos mejorado en tratamientos y en la identificación de los problemas que causan pérdida auditiva”

El doctor Miguel Mayo, coordinador del servicio de otorrinolaringología del hospital Ribera Juan Cardona Cedida

El objetivo del Día de la Audición de este año es concienciar de la importancia de una actuación temprana para que ningún niño se quede atrás debido a un problema de oído o audición.

La pérdida de audición no solo afecta a la capacidad auditiva del niño, sino que también impacta significativamente en el habla, el lenguaje y el desarrollo cognitivo y social, lo que suele dar lugar a peores resultados académicos, un deterioro de las perspectivas de empleo y desventajas económicas a largo plazo.

La primera revisión es obligatoria, ya que se trata del cribado auditivo neonatal que se hace nada más nacer el bebé. “A partir de ahí, yo recomiendo una revisión completa antes de empezar la escolarización (3 años) y siempre que haya sospecha por procesos catarrales recurrentes o retraso en el habla”, indica el doctor Miguel Mayo, responsable del servicio de otorrinolaringología del hospital Ribera Juan Cardona.

“Hay diversas situaciones, tanto en casa como en el aula, a las que debemos estar atentos: un niño que no atiende cuando se le llama de espaldas o desde otra habitación; si no empieza a hablar a la edad habitual o 'pronuncia mal' (dislalias); si pone el volumen de la televisión o dispositivos muy alto de forma sistemática; o si deja de participar en juegos grupales porque no sigue la conversación”, indica el doctor Mayo. “Un problema de audición a veces se confunde con falta de interés o TDAH, cuando el problema es que no oye bien”.

“Sin duda, vivimos en un mundo más ruidoso para los más pequeños, y también los adultos. El ruido ambiental urbano, los juguetes que emiten sonidos por encima de los decibelios permitidos y la 'contaminación acústica digital' (tablets, móviles) hacen que el sistema auditivo de los niños esté en alerta constante, sin los periodos de silencio necesarios para su descanso sensorial”, comenta el especialista en otorrinolaringología.

Por suerte, las opciones de tratamiento en caso de problemas y patologías han avanzado mucho. “Desde los drenajes transtimpánicos que nos ayudan a evacuar moco acumulado en los casos de otitis media serosa, hasta la tecnología en audífonos e implantes cocleares, que hoy permiten que niños con sordera profunda tengan un desarrollo del lenguaje prácticamente idéntico al de un niño oyente”, enumera el doctor del hospital Ribera Juan Cardona. “También hemos mejorado en tratamientos y en la identificación del problema de esa pérdida auditiva. El futuro pasa por terapias genéticas que puedan ayudar a niños sordos a recuperar la audición”.

De las patologías más habituales que los médicos ven en consulta y que producen pérdida de audición, la reina indiscutible es la otitis media serosa. “Es una acumulación de moco detrás del tímpano (generalmente por unas vegetaciones obstructivas o alergias) que produce una sordera de transmisión, como si el niño tuviera puestos unos tapones”, explica el doctor Mayo. “También son frecuentes los tapones de cera y las otitis externas en época de piscina o verano”.

El uso de cascos y juegos online

El uso de casos se ha extendido exponencialmente tanto en los jóvenes que los usan para escuchar música y jugar en línea, como en adultos que los utilizan además para llamadas y reuniones de trabajo. ¿Afectan a la calidad de la audición?

“Rotundamente sí”, enfatiza el doctor Miguel Mayo. “El problema no es el casco en sí, sino el trinomio: volumen alto + tiempo prolongado + proximidad al tímpano. El uso continuado puede generar fatiga auditiva y, a largo plazo, un daño irreversible en las células ciliadas del oído interno”.

“El uso continuado de cascos puede generar fatiga auditiva y, a largo plazo, un daño irreversible en las células ciliadas del oído interno”

Para mejorar la calidad auditiva de pequeños y mayores, el equipo de otorrinolaringología del hospital Ribera Juan Cardona comparte las siguientes recomendaciones de hábitos saludables.

· Regla del 60/60: no usar auriculares más de 60 minutos al día y no superar el 60% del volumen máximo del dispositivo.

· Adiós a los bastoncillos: el oído se limpia solo. Los bastoncillos solo empujan la cera y pueden lesionar el tímpano.

· Control de mocos: una nariz limpia y bien lavada con suero es la mejor prevención para las otitis.

· Protección en el agua: si el niño es propenso a otitis, usar tapones a medida en piscinas.

· Revisiones periódicas: ante la duda, siempre consultar al especialista. No hay que esperar a que el niño "falle" en el colegio.

Para más información:

https://www.riberasalud.com/juan-cardona/pide-tu-cita/

recepcion.cardona@riberacare.com

Teléfono: 981312500