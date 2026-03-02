Médicos gallegos destacan una “mejoría notable” en pacientes con lesiones neurológicas tras fisioterapia en agua termal

Balneario de Laias Archivo

La Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia, financiada por Turismo de Galicia, forma a los futuros médicos de la comunidad en la cura termal. En el marco de esta iniciativa, el balneario de Augas Santas, situado en la localidad lucense de Pantón, acoge este fin de semana —6 y 7 de marzo— unas jornadas centradas en los beneficios de realizar ejercicio físico en piscinas termales. Un grupo de estudiantes de los últimos cursos del Grado en Medicina de la Universidad de Santiago conocerán el valor terapéutico de esta técnica, conocida como hidrocinesiterapia, para abordar determinadas dolencias vinculadas al aparato locomotor.

El director médico del balneario de Augas Santas, el doctor Antonio Freire Magariños, explica que “la hidrocinesiterapia es una terapia basada en la realización de ejercicio dentro del agua, que se aplica en pacientes que tienen afectado el aparato locomotor, en particular los que sufren dolencias musculares y articulares”. Además, señala que resulta muy beneficiosa para la rehabilitación de personas con lesiones de carácter neurológico.

La terapia debe repetirse cada seis o nueve meses

El doctor asegura que la hidrocinesiterapia en agua termal ofrece resultados muy positivos en las personas que la practican, ya que combina los beneficios de la fisioterapia dentro del agua con las propiedades de las aguas mineromedicinales. Señala que es necesario recibir el tratamiento durante al menos una semana, aunque la pauta ideal aconsejada por los médicos es de dos semanas. “Después de este período, los pacientes observan una mejoría muy notable en su salud; en especial se incrementa su flexibilidad y el movimiento de las articulaciones, al tiempo que disminuye el dolor y se reduce la inflamación asociada a estos procesos” —destaca el doctor—. También apunta que la terapia debe repetirse cada seis o nueve meses, que es el tiempo que duran sus beneficios.

El doctor pone de relieve que este tipo de tratamiento debe ser prescrito siempre por el facultativo del balneario, tras una consulta inicial. Puede realizarse de manera individual o colectiva. En la terapia individualizada el fisioterapeuta se sumerge con el paciente en la piscina y los ejercicios se llevan a cabo de forma personalizada. En el caso de las sesiones en grupo, se diseñan una serie de ejercicios en función de cada patología y los pacientes realizan en el agua los movimientos que el profesional les va indicando.

Las jornadas comienzan el viernes a las 16:00 horas con una sesión práctica en las piscinas del balneario, donde conocerán las técnicas termales que se emplean para abordar diversas dolencias. A continuación, el doctor Magariños explicará a los futuros médicos el potencial de la hidrocinesiterapia. El sábado por la mañana, junto a la fisioterapeuta del centro, Patricia López, el alumnado probará en las piscinas diferentes técnicas de balneación y disfrutará de aplicaciones a presión colectivas.