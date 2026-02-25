“Es importante conocer las características específicas de cada actividad deportiva para hacer una propuesta adecuada al paciente”

El doctor Pedro Reimunde, neurocirujano y cirujano de columna del hospital Ribera Juan Cardona

Las patologías de columna vertebral han aumentado notablemente en nuestra sociedad, siendo un motivo habitual de bajas laborales. Los factores causales más importantes podrían ser diferentes características hereditarias, el envejecimiento de la población, el sedentarismo y determinadas actividades laborales repetitivas y dañinas para nuestra columna vertebral, entre otras.

En los últimos años, el doctor Pedro Reimunde, neurocirujano y cirujano de columna del hospital Ribera Juan Cardona, ha atendido a multitud de deportistas con patología degenerativa de columna. “En muchos deportes, como fútbol, surf, baloncesto, atletismo o crossfit, por ejemplo, este tipo de patología es muy frecuente y es preciso una visión amplia y global de las características y necesidades del deportista para conseguir una aproximación terapéutica eficaz”, explica.

“Disponemos de multitud de tratamientos invasivos no quirúrgicos que pueden ser realizados para controlar el dolor, previamente a tener que indicar una cirugía de columna, como pueden ser la utilización de bloqueos o infiltraciones, la radiofrecuencia o incluso las nucleoplastias”, aclara el doctor Reimunde.

“Mi formación previa a la médica y neuroquirúrgica, como licenciado en ciencias del deporte y fisioterapeuta, es de gran ayuda en el abordaje integral de este tipo de pacientes. La epidemiología de la patología de columna en pacientes deportistas es específica de cada tipo de deporte, por lo que es muy importante conocer las características de dicha actividad y de las necesidades de cada deportista”, explica.

“Además, en este tipo de pacientes existen connotaciones especiales en relación con la indicación quirúrgica, el tipo de técnica o abordaje quirúrgico y la rehabilitación y readaptación física que se debe realizar antes, durante y posteriormente a nuestros tratamientos. Todo ello nos permite llevar a cabo un tratamiento integral y adecuado del paciente deportista con patología de columna”, añade.

“Cada caso clínico es particular y único por lo que es muy importante una buena exploración física del paciente en su primera consulta, para un diagnóstico preciso y una correcta indicación y elección del tipo de tratamiento médico y quirúrgico más adecuado para cada paciente”, advierte.

Una nueva técnica quirúrgica

Cuando los tratamientos conservadores, como la analgesia y la fisioterapia, no dan resultado, en algunos casos se plantea como alternativa la opción quirúrgica.

El doctor Pedro Reimunde, experto en el tratamiento integral de la patología de columna vertebral, ha llevado a cabo, recientemente, una técnica novedosa para los casos que lo permiten, denominada endoTLIF, es decir, una artrodesis lumbar realizada completamente por vía endoscópica y percutánea. Esta técnica es un paso más allá, incluso, que la cirugía mínimamente invasiva y permite, a través de únicamente cinco incisiones de un centímetro, retirar un disco intervertebral, colocar un dispositivo de titanio expandible y fijar con tornillos las vértebras.

Hace años las cirugías de columna tendían a ser abiertas y relativamente agresivas, con amplias descompresiones y extensas artrodesis. “Hoy en día, cada vez más, las técnicas quirúrgicas tienen a ser mínimamente invasivas o incluso endoscópicas o percutáneas, utilizando incisiones muy pequeñas en la piel y realizando abordajes poco agresivos, con menos complicaciones y recuperaciones postquirúrgicas mucho más rápidas de los pacientes”, explica el doctor Reimunde.

“Además, en determinados pacientes con patología degenerativa de columna lumbar, los actuales abordajes anteriores y antero-laterales nos aportan una clara ventaja técnica y biomecánica con respecto a los abordajes posteriores más clásicos, de forma muy importante por ejemplo en la espondilolistesis, las discopatías severas o las re-intervenciones. Son cirugías complejas pero que realizamos con frecuencia y seguridad desde hace años”, señala Reimunde, que compagina su labor asistencial con la docencia, ya que es profesor asociado de Patología Quirúrgica en la Universidade de A Coruña y profesor de Neuroanatomía en la Universidade de Santiago.

En el Hospital Ribera Juan Cardona, los pacientes tienen acceso, además, a las pruebas diagnósticas que el especialista considere necesarias de manera ágil y rápida. “El endoTLIF permite un menor trauma quirúrgico, con menor pérdida de sangre, porque se realiza con pocas incisiones y muy pequeñas, una menor estancia hospitalaria para el paciente y una reducción de los tiempos de recuperación además de un alivio muy temprano del dolor postoperatorio”.

