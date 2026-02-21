Reto del paracetamol: cuando los adolescentes ponen en riesgo su hígado por un like

Lo que empieza como un video de 15 segundos en TikTok puede terminar en una lista de espera para un trasplante de hígado. El llamado Paracetamol Challenge incita a los adolescentes a ingerir dosis masivas del fármaco para documentar la reacción de su cuerpo y «competir» por quién pasa más tiempo hospitalizado.

El desafío se propaga bajo una premisa falsa: que el paracetamol, al ser un medicamento común y de venta libre, es seguro, incluso en grandes cantidades. Para demostrarlo, los participantes ingieren entre 10 y 20 pastillas de este medicamento de golpe, grabando el proceso para redes sociales con el fin de generar visualizaciones y así ganar seguidores.

Pese a su seguridad en dosis terapéuticas, el paracetamol es altamente tóxico en exceso. El cuadro clínico varía según la concentración en sangre: desde una fase asintomática inicial hasta la presencia de vómitos y dolor abdominal intenso. En casos graves, la toxicidad puede desencadenar una insuficiencia hepática aguda que requiera un trasplante de hígado de urgencia o, en última instancia, provoque la muerte.

Por qué el reto del paracetamol no es un juego

El paracetamol es un analgésico de venta libre muy popular utilizado para aliviar el dolor leve o moderado (cabeza, muscular, dental, menstrual) y reducir la fiebre. “Su empleo se ha extendido hasta el punto de convertirse en el analgésico/antipirético más utilizado en el mundo. Es más, es el componente de cientos de medicamentos de dispensación con y sin receta y la población suele subestimar su toxicidad”, explican desde la Sociedad Andaluza de Patología Digestiva (SAPD). De hecho, “puede ser mortal si se toma en grandes dosis”, se señala en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El paracetamol se metaboliza principalmente en el hígado y, debido a su hepatotoxicidad, se recomienda no exceder los 4 gramos diarios (lo que equivale a 12 pastillas de 325 mg. o seis de 650 mg). Desde la página web de Manual MSD se puntualiza que para ocasionar una intoxicación, tendría que tomarse varias veces la dosis recomendada de paracetamol (acetaminofeno). “Por ejemplo, la dosis recomendada para una persona que pesa 70 kg es de 2 a 3 comprimidos de 325 mg cada 6 horas. Una dosis tóxica para esta persona consiste en tomar al menos unos 30 comprimidos a la vez”, agregan. No obstante, cabe señalar que, en personas con alcoholismo crónico, desnutrición o patologías hepáticas previas, el daño puede ocurrir con dosis mucho menores.

Las sobredosis no provocan síntomas inmediatos

A diferencia de otras sustancias, la sobredosis de paracetamol es engañosa porque no provoca síntomas inmediatos, lo que genera una falsa sensación de seguridad en el joven. Si la sobredosis es muy importante, explican desde Manual MSD, los síntomas se desarrollan en 4 fases:

En la fase 1 (al cabo de varias horas), la persona puede vomitar, pero no parece estar enferma. En muchos casos no aparecen síntomas en la fase 1.

En la fase 2 (al cabo de 24 a 72 horas) pueden aparecer náuseas, vómitos y dolor abdominal. En esta fase, los análisis de sangre revelan que el hígado está funcionando de modo anormal.

En la fase 3 (a los 3 o 4 días), empeoran los vómitos. Los análisis revelan una función hepática escasa y aparecen

ictericia (piel y ojos amarillentos) y hemorragias. A veces los riñones fallan y el páncreas se inflama (pancreatitis).

En la fase 4 (después de 5 días), o bien el intoxicado se recupera rápidamente o bien experimenta una insuficiencia hepática y de otros órganos que puede ser mortal.

Por ello, es fundamental seguir las pautas que ofrece el médico o las pautas de dosificación recomendadas en el prospecto.

¿Qué hacer en caso de sobredosis?

Es importante concienciar a los adolescentes y a los padres del riesgo de realizar este reto; así como de la importancia de acudir inmediatamente al hospital en caso de sospecha de sobredosis de paracetamol. Es crucial no esperar a que aparezcan síntomas, ya que su ausencia inicial suele generar una falsa sensación de seguridad mientras el daño interno progresa.