¿Qué es el Helicobacter Pylori y qué relación tiene con el cáncer?

Tu hermano, tu amiga, tu padre… Seguro que alguien de tu entorno ha sufrido una infección por Helicobacter Pylori (H. pylori), una bacteria que, aproximadamente, dos tercios de la población mundial albergan en el estómago. Para muchas personas no causa síntomas, pero en otras puede causar gastritis, úlceras, distención abdominal o dolor de abdomen y en algunos casos, aproximadamente en el 1 % de las infecciones, “cáncer de estómago”, puntualizan desde la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, un órgano especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recientemente, se ha publicado en la Revista Nature el estudio «Global lifetime estimates of expected and preventable disease burden”, un trabajo liderado por Jin Young Park, del Centro Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC-WHO), que recoge las estimaciones mundiales de cánceres gástricos esperables y prevenibles en 185 países. Según el documento, “a nivel mundial, se esperan 15,6 millones de casos de cáncer gástrico, de los cuales el 76% son atribuibles a H. pylori.”

En ese contexto, cabe preguntarse qué es la Helicobacter Pylori, qué relación tiene con el cáncer y cómo se puede prevenir.

El Helicobacter Pylori es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de estómago. “Un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de llegar a tener alguna enfermedad, como el cáncer”, señalan desde la Sociedad Americana de Cáncer. Cada tipo de cáncer tiene diferentes factores de riesgo. Algunos factores de riesgo, como el fumar, pueden cambiarse. Otros factores, como la edad o los antecedentes familiares, no se pueden cambiar.

“No obstante, el tener un factor de riesgo, o incluso varios factores, no significa que una persona padecerá la enfermedad. Muchas personas con uno o más factores de riesgo nunca padecen cáncer, mientras que otras que padecen la enfermedad puede que hayan tenido pocos factores de riesgo conocidos o ninguno de éstos”, puntualizan desde el organismo.

Las infecciones con la bacteria Helicobacter pylori (H pylori) parece ser la causa de algunos tipos de cáncer de estómago, especialmente cánceres en la parte inferior (distal) del estómago. “Una infección prolongada en el estómago a causa de este germen puede ocasionar una gastritis atrófica y otros cambios precancerosos en el revestimiento interno del estómago”, indican.

La cepa o el estilo de vida, otros factores que influyen en el cáncer de estómago

Las personas con cáncer de estómago tienen una tasa más alta de infección por H pylori que las personas que no tienen este cáncer. La infección por H pylori se asocia también con algunos tipos de linfoma de estómago. Sin embargo, a pesar de que H. pylori aumenta el riesgo de cáncer gástrico, “la mayoría de las personas con esta infección no la desarrollará, pero sigue siendo importante tratarla para eliminar la infección”, puntualizan desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

De hecho, factores como el tipo de Cepa o el estilo de vida también influyen en el riesgo de cáncer de estómago por H. pylori. “Por ejemplo, las personas infectadas por H. pylori que fuman tienen un riesgo mayor de cáncer de estómago que las personas infectadas por H. pylori que no fuman”, explican desde el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos.

No obstante, en 1994, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la bacteria H. pylori como carcinógeno humano o sustancia cancerígena por su vinculación con el cáncer de estómago. Y en 2021, en el Decimoquinto Informe del Programa Nacional de Toxicología sobre Carcinógenos “se añadió la infección crónica por H. pylori a la lista de sustancias que causan cáncer o que se prevé de forma razonable que causan cáncer en los seres humanos”, señalan desde el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Lo que no queda claro, por el momento, es si la infección crónica por H. pylori se relaciona con un aumento del riesgo de otros tipos de cáncer.

Cómo prevenir la infección por Helicobacter Pylori

El H. pylori suele propagarse por contacto de persona a persona, especialmente en la familia. La mayor parte de las infecciones se producen en la infancia, probablemente por contacto con otros miembros de la familia. Pero se puede prevenir siguiendo estas sencillas pautas: