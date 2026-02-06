Dos de cada tres personas que padece enfermedad renal crónica no está diagnosticada

Los síntomas de la enfermedad renal crónicase presentan de manera "terriblemente silenciosa" Cedida

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) ha estrenado en Galicia este viernes una campaña de cribado para la detección precoz de la enfermedad renal crónica. Según el coordinador de Alcer Galicia, Alfredo Saborido, se trata de una patología no diagnosticada en dos de cada tres personas que la padecen.

Así, asegura que sus síntomas se presentan de manera "terriblemente silenciosa" hasta que la enfermedad se encuentra en estado avanzado. De hecho, señala la generalidad de estos, entre los que se incluyen cansancio, picores o calambres.

Por ello, Saborido pone el foco en la detección precoz, que resulta de "gran importancia" para poder alargar el tiempo en diálisis o incluso que puede llegar a evitar tener que entrar en tratamiento renal sustitutivo.

Por otro lado, con la colaboración de Boehringer Ingelheim y el aval de las organizaciones de pacientes Cardioalianza y la Federación Española de Diabetes (FEDE), así como el aval científico de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el centro comercial As Cancelas de Santiago de Compostela acoge este viernes una campaña de cribado para detectar la Enfermedad Renal Crónica.

La misma está dirigida a la población general, pero desde ALCER destacan determinados factores que afectan a la progresión de la enfermedad. Entre estos se encuentran las cardiopatías, en especial la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, el elevado consumo de azúcar, la diabetes, la obesidad, el envejecimiento e incluso el consumo continuado de antiinflamatorios.

Insuficiencia cardíaca

De hecho, según datos ofrecidos por la asociación, entre el 40% y el 50% de las personas con insuficiencia cardíaca también padecen ERC, y hasta el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 desarrollan algún grado de enfermedad renal.

Por estos motivos, ALCER realizará durante toda la jornada de este viernes un análisis de sangre, para calcular la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe), que evalúa la capacidad de los riñones para filtrar desechos, y un análisis de orina para medir la presencia de albúmina, una proteína que, cuando aparece en cantidades anormales en la orina (albuminuria), puede indicar un daño renal.