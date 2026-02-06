Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Salud Ideal

Dos de cada tres personas que padece enfermedad renal crónica no está diagnosticada

Ep
06/02/2026 15:21
Los síntomas de la enfermedad renal crónicase presentan de manera "terriblemente silenciosa"
Los síntomas de la enfermedad renal crónicase presentan de manera "terriblemente silenciosa"
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer) ha estrenado en Galicia este viernes una campaña de cribado para la detección precoz de la enfermedad renal crónica. Según el coordinador de Alcer Galicia, Alfredo Saborido, se trata de una patología no diagnosticada en dos de cada tres personas que la padecen.

Así, asegura que sus síntomas se presentan de manera "terriblemente silenciosa" hasta que la enfermedad se encuentra en estado avanzado. De hecho, señala la generalidad de estos, entre los que se incluyen cansancio, picores o calambres.

Por ello, Saborido pone el foco en la detección precoz, que resulta de "gran importancia" para poder alargar el tiempo en diálisis o incluso que puede llegar a evitar tener que entrar en tratamiento renal sustitutivo.

Por otro lado, con la colaboración de Boehringer Ingelheim y el aval de las organizaciones de pacientes Cardioalianza y la Federación Española de Diabetes (FEDE), así como el aval científico de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el centro comercial As Cancelas de Santiago de Compostela acoge este viernes una campaña de cribado para detectar la Enfermedad Renal Crónica.

La misma está dirigida a la población general, pero desde ALCER destacan determinados factores que afectan a la progresión de la enfermedad. Entre estos se encuentran las cardiopatías, en especial la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, el elevado consumo de azúcar, la diabetes, la obesidad, el envejecimiento e incluso el consumo continuado de antiinflamatorios.

Insuficiencia cardíaca

De hecho, según datos ofrecidos por la asociación, entre el 40% y el 50% de las personas con insuficiencia cardíaca también padecen ERC, y hasta el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 desarrollan algún grado de enfermedad renal.

Por estos motivos, ALCER realizará durante toda la jornada de este viernes un análisis de sangre, para calcular la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe), que evalúa la capacidad de los riñones para filtrar desechos, y un análisis de orina para medir la presencia de albúmina, una proteína que, cuando aparece en cantidades anormales en la orina (albuminuria), puede indicar un daño renal.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Mette-Marit de Noruega lamenta la relación con Epstein y promete más explicaciones
EFE
El ideal gallego

Cuatro hermanos se enfrentan a cinco años de prisión por ocultar la existencia de un sobrino para quedarse con su herencia
EP
Fiesta de la familia en Eirís. Fotos Germán Barreiros (3)

Las asociaciones vecinales de A Coruña podrán optar a 20.000 euros para subvencionar sus fiestas de barrio
Redacción
El ideal gallego

Detenidas en Vigo tres personas que supuestamente vendían droga a menores en un edificio okupa
EP