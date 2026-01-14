El cannabidiol, una posible vía para abordar el trastorno del espectro alcohólico fetal

El cannabidiol (CBD), un compuesto de la planta del cannabis sin efectos adictivos, podría convertirse en una herramienta terapéutica para tratar algunos de los efectos más frecuentes y discapacitantes del trastorno del espectro alcohólico fetal provocado por la exposición al alcohol durante el embarazo.

Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado en ratones que ha sido liderado por investigadores del Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y que ha contado con la participación del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC) y de la Universidad de Turku (Finlandia).

El trabajo, publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, demuestra que un tratamiento con CBD normaliza la conducta emocional y la vulnerabilidad a la adicción en animales expuestos al alcohol durante la etapa perinatal, especialmente en las hembras, según un comunicado del IN CSIC-UMH.

Además, este tratamiento mejora de forma muy significativa las alteraciones en la composición de la microbiota, favoreciendo un perfil más equilibrado y asociado a una mejor salud intestinal.

Principal causa prevenible de discapacidad intelectual

El trastorno del espectro alcohólico fetal es la principal causa prevenible de discapacidad intelectual en el mundo y aparece cuando el cerebro en desarrollo se expone al alcohol en cualquier momento del embarazo.

Sus consecuencias incluyen dificultades de aprendizaje, alteraciones emocionales, mayor riesgo de ansiedad y depresión, trastornos en la regulación del comportamiento y, en la edad adulta, una mayor vulnerabilidad hacia conductas adictivas.

"A pesar de su enorme impacto social y sanitario, actualmente no existe ningún tratamiento farmacológico aprobado que actúe sobre el origen del problema. Solo disponemos de intervenciones que ayudan a controlar algunos síntomas”, ha explicado Jorge Manzanares, investigador principal del estudio y director del laboratorio de Neuropsicofarmacología traslacional de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas en el IN UMH-CSIC.

Por este motivo, el equipo científico de trabajo multidisciplinar ha explorado vías terapéuticas capaces de corregir las alteraciones que deja el alcohol durante el desarrollo.

El estudio se centra en el sistema endocannabinoide, un conjunto de moléculas y receptores del sistema nervioso que participa en la regulación de procesos esenciales como la emoción, la motivación, el aprendizaje y la respuesta al estrés.

Investigaciones previas independientes han mostrado que este sistema resulta profundamente alterado tras la exposición prenatal al alcohol, lo que contribuye a los problemas emocionales y al aumento del riesgo adictivo.

El cannabidiol cuenta con propiedades neuroprotectoras

"El cannabidiol o CBD, un compuesto de la planta del cannabis sin efectos adictivos, modula este sistema y cuenta con propiedades neuroprotectoras, antiinflamatorias y ansiolíticas documentadas en otros modelos de daño neurológico”, ha apuntado el catedrático de la UMH.

Por ello, ha revelado, decidieron "primero determinar qué efectos emocionales produce la exposición perinatal al alcohol en modelos de ratón, qué biomarcadores" podían "utilizar para cuantificar los efectos del alcohol en el cerebro y cómo se ve afectada la composición de la microbiota de estos animales, para después probar un tratamiento con CBD administrado de manera crónica desde el destete y valorar sus efectos”.

“Hemos podido comprobar que el trastorno del espectro alcohólico fetal produce, además del daño cerebral directo, una alteración sistémica del organismo que afecta a la salud intestinal y que el CBD es capaz de modular esta compleja cascada de alteraciones”, ha destacado Manzanares.

En el modelo experimental, los ratones de ambos sexos expuestos al alcohol durante la etapa perinatal desarrollaron comportamientos equivalentes a la ansiedad y la depresión. Además, aunque solo en el caso de las hembras, desarrollaron una mayor motivación por consumir alcohol.