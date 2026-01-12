España quintuplica los donantes de médula ósea en dos décadas y ya rebasa los 520.000

Un "éxito" que ha sido posible gracias al Plan Nacional de Médula Ósea Agencias

El Registro de Donantes de Médula Ósea (Redmo) ha multiplicado por cinco el número de inscritos desde 2012 hasta alcanzar un total de 520.508, unas cifras que le sitúan en el decimotercero a nivel mundial y el quinto en Europa.

En este mismo periodo, se ha producido un aumento significativo en el número de trasplantes de médula ósea de donantes no emparentados efectuados en España, pasando de los 462 procedimientos de 2012 a los 748 en 2024 y con la previsión de que en 2025 se haya duplicado la cifra de 23 años atrás.

Son las cifras que este lunes ha publicado el Ministerio de Sanidad tras firmar con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Fundación Internacional Josep Carreras la renovación del convenio de colaboración que mantienen desde hace tres décadas para seguir impulsando la donación y el trasplante de médula ósea, también conocido como de progenitores hematopoyéticos (TPH).

A través de este convenio, que se renueva periódicamente desde hace 30 años, el Redmo, que permite la identificación de donantes de médula ósea para pacientes con enfermedades hematológicas -como leucemias, linfomas o mieloma múltiple- que no disponen de un donante compatible en su entorno familiar, se integra en el Sistema Nacional de Salud, bajo la gestión de la FIJC y en colaboración con la ONT.

El Redmo cerró el año pasado con 520.508 donantes, disponibles para cualquier paciente de España o del resto del mundo, y un inventario de 60.886 unidades de sangre de cordón umbilical, el tercero del mundo y el primero de Europa por volumen de unidades almacenadas.

Gracias al proyecto Ready to Ship (R2S), el 7 % de estas unidades (las de mayor calidad), se han caracterizado y preliberado para ser utilizadas para trasplante en el momento en que puedan requerirse de forma urgente.

Un "éxito" que ha sido posible gracias al Plan Nacional de Médula Ósea (PNMO), promovido por la ONT y la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del SNS y en el que también han participado la FIJC, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

Desde que el plan se adoptara en 2012, el número de donantes inscritos en el Redmo se ha multiplicado por cinco, un volumen que le convierte en el decimotercer registro a nivel mundial y en el quinto en Europa.

Asimismo, gracias al PNMO, se ha producido un incremento exponencial en la donación efectiva de los donantes españoles, que ha pasado de 35 donaciones en 2012 hasta las 481 donaciones de 2025, lo que sitúa el Redmo entre los registros más eficientes a nivel internacional, con cerca de una donación anual por cada 1.000 inscritos.

También se ha logrado rejuvenecer el perfil del donante (los nuevos tienen una media de edad de 30 años), con una composición más adecuada a las necesidades de los pacientes, así como mejorar los tipajes HLA (caracterización inmunológica), lo que permite una mayor visibilidad de los donantes en los procesos de búsqueda, y reducir el tiempo de identificación de donantes compatibles, que actualmente se sitúa en 26 días de media.

Del mismo modo, han aumentado los niveles de autosuficiencia (TPH de donantes no emparentados que se realizan con donantes del Redmo, en lugar de donantes de otros registros, lo cual permite agilizar los procesos de obtención de médula ósea y contribuye a la sostenibilidad del programa de TPH), que ha pasado de un 3 % en 2012 a un 27 % en 2025 y se ha llegado a una mayor equidad en el acceso a esta terapia en todas las comunidades autónomas.