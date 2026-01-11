Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Salud Ideal

Respirar humos industriales o vivir cerca de zonas contaminadas puede dañar el ADN

Ep
11/01/2026 12:29
Chimenea
Chimenea
Pixabay
La exposición cotidiana a metales pesados -sustancias tóxicas presentes en humos industriales, suelos contaminados o determinados entornos laborales- como el plomo, el arsénico o el cromo, se asocia con un aumento del daño en el ADN humano, incluso a niveles considerados habituales.

Así lo demuestra un estudio internacional en el que ha participado Amaya Azqueta, investigadora del Instituto BIOMA de la Universidad de Navarra y profesora de la Facultad de Farmacia y Nutrición, que confirma que estas exposiciones pueden provocar daño genético incluso en contextos laborales y ambientales.

El trabajo, publicado en la revista Mutation Research Reviews, es un metaanálisis que revisa 66 estudios realizados durante los últimos 25 años y se centra en la evaluación del daño genético mediante el ensayo del cometa, una técnica sensible para detectar roturas en el ADN a nivel celular y en la cual Azqueta es experta. Los resultados indican que las personas expuestas a estos metales presentan mayores niveles de daño en su material genético que las no expuestas, explican desde la Universidad de Navarra en una nota de prensa.

Los metales analizados en este estudio (plomo, arsénico y cromo) ya están clasificados por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) como carcinogénicos o probablemente carcinogénicos. Sin embargo, el objetivo de este trabajo no es reevaluar su peligrosidad, sino analizar si la exposición real en humanos se asocia con lesiones tempranas en el ADN, que podrían ser relevantes para la salud a largo plazo.

"Millones de personas están en contacto con metales pesados, algunos puede que sin saberlo. Trabajadores de soldadura, fundiciones, reciclaje de baterías, minería o manufacturas, así como poblaciones que viven cerca de vertederos, industrias o suelos contaminados, pueden inhalar o ingerir estos metales de forma continuada", explica Azqueta. "Aunque las intoxicaciones agudas son bien conocidas, este estudio pone el foco en los efectos sutiles pero persistentes de exposiciones prolongadas a dosis más bajas, que, como se ha visto, afectan en ADN de las personas expuestas, pudiendo ser la base de los efectos carcinógenos de estos metales", apunta.

Esta revisión mostró que las personas expuestas a arsénico y, sobre todo, a plomo y humo de soldadura, rico en cromo, tenían niveles más altos de roturas de cadena de ADN en leucocitos.

Mayor impacto en países de renta media

El estudio subraya el valor del ensayo del cometa como herramienta de biomonitorización humana, capaz de detectar lesiones en el ADN antes de que aparezcan enfermedades. "Este tipo de daño no implica necesariamente un efecto inmediato, pero puede reflejar una alteración acumulativa del material genético que, si la exposición se mantiene en el tiempo, podría contribuir al desarrollo de enfermedades, entre ellas el cáncer", señala la investigadora.

El impacto del daño genético es mayor en países de renta media -entre ellos Argentina, Bangladesh, Brasil, China, Colombia, India, Irán, México, Pakistán y Turquía- donde los niveles de exposición podrían ser más altos y las medidas de protección laboral y ambiental más limitadas. "Estos resultados podrían reflejar desigualdad en regulación, vigilancia, prevención y concienciación", apunta Azqueta.

En conjunto, el trabajo no establece una relación directa con la aparición de cáncer, pero aporta evidencia de que la exposición continuada a estos metales se asocia con daño en el ADN, un proceso biológico que puede aumentar la vulnerabilidad a distintas enfermedades, incluido en cáncer, a largo plazo. Por ello, los autores destacan la importancia de "reforzar la vigilancia sanitaria, mejorar las condiciones laborales y limitar la liberación de estos metales al medio ambiente".

