El Ideal Gallego Fundado en 1917

Salud Ideal

Natalia Hougham, la mujer que eleva los estándares éticos en medicina estética desde Novo Clinic

Fundadora de la exclusiva clínica Novo Clinic, Natalia Hougham, se presenta como una de las nuevas voces que están redefiniendo la belleza en España

Redacción
11/12/2025 13:30
Natalia Hougham, fundadora de la exclusiva clínica Novo Clinic
Natalia Hougham, fundadora de la exclusiva clínica Novo Clinic
Natalia Hougham ha irrumpido en el panorama de la medicina estética de España con un enfoque fresco y auténtico. Con una amplia formación en gestión empresarial, Hougham es la fundadora de Novo Clinic, un exclusivo refugio estético donde el rigor médico, el cuidado emocional y la  innovación tecnológica se dan la mano para ofrecer una experiencia única. En cada gesto, Natalia se compromete con una estética que respeta la identidad y el bienestar integral de sus clientes.

Más que una empresaria, una especialista en belleza ética

Formada en gestión empresarial y guiada por una profunda pasión por la medicina  estética y el bienestar emocional, Natalia Hougham representa a una nueva generación de mujeres emprendedoras que entienden la medicina estética como una  herramienta de cuidado integral, que empieza en lo invisible y se refleja en lo visible. Su concepto de clínica boutique apuesta por una práctica ética y consciente, donde la excelencia médica se combina con un enfoque humano que honra la autenticidad de cada persona. Su misión es clara, cada cliente debe sentirse visto, respetado y libre de  ser tal como es.

Impulsora de tratamientos de autor para una mejora estética sofisticada

Desde su posición como referente emergente en el sector, Natalia defiende una práctica  estética alejada del exceso. “La ética es el filtro que permite que cada intervención sea  coherente con lo que el paciente necesita de verdad, no con una moda o una expectativa  irreal”, afirma.

En Novo Clinic, esa visión se traduce en protocolos de autor como el reconocido BioModellage®, en el que el rostro se trata como una obra única, respetando la  armonía y autenticidad de cada expresión. Además, Hougham ha incorporado herramientas tecnológicas para mejorar la precisión diagnóstica y la experiencia del  paciente, sin sustituir nunca el valor de la relación humana.

De este modo vemos como la filosofía de Novo Clinic se resume en dos palabras:  belleza consciente. No hay estridencias, ni promesas irreales, solo un espacio cercano y acogedor donde la tranquilidad y la confianza son tan evidentes como los resultados. Cada rincón está pensado para generar calma y preparar al paciente para una experiencia  de cuidado profundo.

Para Natalia, el verdadero éxito no se mide en cifras de ventas, sino en la sonrisa con la  que sus pacientes se miran al espejo.“Quiero que cada persona descubra su luz propia  y se enamore de ella”, afirma.

Dirigida a pacientes que desean evitar la cirugía plástica y buscan mejorar la armonía facial en su conjunto, Novo Clinic apuesta por un enfoque integral y personalizado que  responde a las necesidades de quienes buscan una mejora estética sofisticada, natural y  sin tiempos prolongados de recuperación.

