Lucía Yturriaga: “La FDA reconoce lo que la ciencia ya decía: la terapia hormonal funciona”

Lucía Yturriaga, fundadora de Womanhood y experta en salud hormonal femenina

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) ha anunciado uno de los giros regulatorios más importantes en dos décadas: ha retirado las advertencias de seguridad -incluido el conocido “recuadro negro”- que pesaban sobre los tratamientos hormonales para la menopausia. La agencia aclara ahora que, en mujeres menores de 60 años o en las que inician terapia en los diez primeros años desde la menopausia, los beneficios superan claramente a los riesgos.

Este cambio llega tras años de evidencia científica acumulada. La terapia hormonal, correctamente indicada, se reconoce hoy como una herramienta eficaz para aliviar síntomas como sofocos, insomnio o sequedad vaginal; mejorar la calidad de vida y prevenir fracturas óseas e incluso algunos eventos cardiovasculares. No es un tratamiento para todas las mujeres, y necesita siempre evaluación médica personalizada, pero la conversación ya no podrá estar sostenida únicamente por el miedo.

La noticia corrige el impacto que tuvieron los resultados iniciales del emblemático estudio WHI de 2002: interpretados de forma alarmista, llevaron a millones de mujeres a rechazar un tratamiento eficaz por miedo a riesgos que no estaban bien contextualizados. Hoy la FDA cambia de rumbo.

“Este cambio viene con 20 años de retraso, pero por fin ha sucedido. La FDA ha reconocido oficialmente algo que muchos expertos llevan años diciendo: que, en la mujer adecuada, en el momento adecuado y con la pauta adecuada, la balanza beneficio-riesgo es favorable”, afirma Lucía Yturriaga, fundadora de Womanhood y una de las voces españolas más activas en salud hormonal femenina.

El fin de una era de mitos y miedo

Durante años, la terapia hormonal arrastró una enorme carga de desinformación. Yturriaga identifica varios errores frecuentes: “El miedo número uno es pensar que la terapia hormonal provoca cáncer de mama sí o sí. La realidad es muy distinta. No todas las terapias aumentan el riesgo igual y ese posible aumento se debe analizar en el contexto de la mujer: edad, antecedentes, estilo de vida”.

Subraya además un punto clave: hay factores cotidianos que aumentan el riesgo de cáncer de mama mucho más que algunas terapias hormonales, como el sobrepeso, el tabaco o el alcohol.

La idea de que la THM provoca infartos o ictus en la mayoría de mujeres también se desmorona cuando se incorpora un matiz decisivo: el momento del inicio.

“No es lo mismo empezar la terapia alrededor de los 50, cuando acaba la regla, o incluso antes, en perimenopausia, en una mujer sana, sin antecedentes de trombosis, ictus, etc, que empezarla a los 65-70 años, con arterias ya muy tocadas y otros factores de riesgo. Es decir, que iniciada a tiempo y en mujeres sanas no se ha visto esa “epidemia” de infartos e ictus. Al revés, incluso puede ayudar a nivel de salud cardiovascular”, añade.

Otro mito que ha frenado tratamientos durante años es la creencia de que no hacer nada siempre es más seguro. “No hacer nada también tiene consecuencias: empeora el sueño, la energía, la sexualidad, la salud ósea y muscular. La menopausia no se trata solo de aguantar, sino de tener calidad de vida”, afirma.

¿Para quién es la terapia hormonal?

La FDA recuerda que no existe una terapia única que valga para todas las mujeres. Y ahí coincide Lucía Yturriaga: la decisión nunca es genérica, sino clínica y personalizada. La terapia hormonal se valora en función de múltiples factores: la edad, el tiempo desde la menopausia, los antecedentes familiares y personales, el estilo de vida y, sobre todo, los síntomas que deterioran la calidad de vida.

La clave no es elegir entre hormonas sí o no, sino entender el balance riesgo-beneficio para cada mujer. Por eso, la evaluación médica es determinante, tanto para indicar la terapia como para descartarla.

“Estar en manos formadas en salud hormonal cambia la conversación. La decisión no puede basarse en titulares, sino en información, acompañamiento y una valoración completa. Incluso decidir no tomar terapia hormonal es una decisión médica, y merece la misma explicación”, añade.

Antes de decidir, información y acompañamiento

Más allá del debate científico, la terapia hormonal es una decisión clínica que debe tomarse con acompañamiento especializado. Para Lucía, hay varios aspectos que toda mujer debería tener claros cuando se plantea iniciar o descartar este tratamiento. “Lo primero es una evaluación médica completa: antecedentes familiares y personales, riesgos cardiovasculares, historia de cáncer, migrañas con aura… todo eso importa”, añade.

El segundo elemento es entender qué síntomas están afectando a la calidad de vida: sofocos, insomnio, dolor articular, sequedad vaginal o problemas en las relaciones sexuales. Cada uno puede requerir una estrategia distinta. La tercera variable es el momento: no es igual iniciar el tratamiento en los primeros años tras la menopausia que hacerlo más tarde. La llamada “ventana de oportunidad” tiene un peso crucial.

También resulta imprescindible ajustar expectativas: “La terapia hormonal no es una cápsula mágica para no envejecer. Es un tratamiento con indicaciones concretas, beneficios claros y riesgos que hay que conocer y aceptar”.

Y, por último, el acompañamiento médico adecuado. Lucía lo cuenta desde su propia experiencia: “En mi caso fue fundamental dar con profesionales especializados. Alguien que tenga tiempo para explicar, no sólo para recetar. Eso me cambió la vida”.

La decisión de no tomar terapia hormonal también requiere esa misma mirada profesional y respetuosa. No tomarla no es “no hacer nada”, es una opción que debe valorarse con la misma seriedad.

Un impacto que va más allá de EE. UU.

Aunque la FDA es una agencia de Estados Unidos, su influencia es mundial. “Igual que el WHI condicionó la práctica médica en todo el mundo, esta rectificación obligará a muchos sistemas sanitarios a replantearse sus mensajes y protocolos”, explica Yturriaga. Australia ya ha anunciado su revisión, y es previsible que la EMA y la AEMPS españolas revisen la evidencia y actualicen sus materiales informativos.

Este movimiento, asegura, abre un debate muy necesario en España: la formación en menopausia, la actualización de guías clínicas y la necesidad de ofrecer tratamientos avalados por evidencia y no por titulares del pasado. “En España el cambio puede dar más seguridad jurídica y clínica a los profesionales que ya estaban siguiendo las guías internacionales; reducir el miedo en mujeres y médicos de atención primaria y abrir el debate sobre cómo estamos formando en menopausia en las facultades, en las especialidades y en la formación continuada. En resumen: es un movimiento global hacia una conversación menos basada en el pánico y más en datos”, defiende.

La clave que faltaba: educación, acompañamiento y rigor

La salud hormonal femenina no avanza solo con regulaciones institucionales. Necesita conocimiento y acompañamiento. Y aquí Yturriaga es rotunda: “La misma evidencia puede vivirse de forma opuesta según cómo se cuente. No necesitamos mensajes para asustar, sino para entender y decidir”.

Educación a profesionales, acceso a información fiable para las mujeres y rigor en la comunicación pública. Tres piezas que faltan en muchos sistemas sanitarios.

¿Y ahora, qué?

Para Yturriaga, todavía queda camino: más investigación en mujeres diversas, ensayos comparativos reales y formación reglada en salud hormonal. Pero este paso supone una puerta abierta: “Deseo que dentro de unos años podamos decir: costó, pero dejamos de tratar la menopausia como una anécdota incómoda y empezamos a tratarla como lo que es: un tema central de salud pública”.

Mientras tanto, añade, el reto está claro: “Que esta actualización de la FDA no se quede en un titular, sino que llegue a la consulta, a las mujeres y a las decisiones del día a día”.