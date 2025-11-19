Por qué Galicia es hoy un referente en salud termal: 40 años que cambiaron el mapa del bienestar

Los balnearios gallegos cumplen cuatro décadas liderando el turismo de salud en España.

La Asociación de Balnearios de Galicia celebra su 40 aniversario poniendo el foco en el papel del termalismo como motor de salud pública y bienestar. El próximo sábado 22 de noviembre se conmemorará esta fecha en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, en un acto organizado con la colaboración de Turismo de Galicia.

Su gerente, Benigno Amor, recuerda que la Asociación nació en 1985 en la isla de La Toja, impulsada por diez empresarios que apostaron por recuperar la tradición terapéutica de las aguas minerales y termales. En aquel momento, muchos balnearios solo abrían durante la temporada estival, lo que dificultaba la continuidad de los tratamientos y la estabilidad laboral del personal sanitario especializado.

Un salto cualitativo que situó a Galicia como referente en salud termal

Amor explica que, a partir de los años 90, Galicia inició una modernización profunda de sus instalaciones termales y de sus servicios médicos. El esfuerzo conjunto de la iniciativa privada, las ayudas de la Xunta de Galicia y la asunción de competencias propias en materia de aguas minerales permitió crear espacios estables de salud, con equipos profesionales y tratamientos personalizados.

“La combinación entre tradición histórica y rigor científico ha hecho que los balnearios gallegos sean hoy auténticos complejos de salud, reconocidos en toda España por la calidad de sus técnicas terapéuticas y por el aprovechamiento de las propiedades de nuestras aguas”, destaca Amor.

La Eurorregión Galicia–Norte de Portugal es uno de los territorios europeos con mayor riqueza en aguas minerales y termales, empleadas desde hace siglos con fines preventivos, curativos y de bienestar. Esta abundancia natural ha impulsado no solo la modernización de las instalaciones, sino también la investigación científica, la divulgación y el desarrollo de programas que integran salud, turismo y estilo de vida. Hoy, Galicia lidera la oferta termal de España, concentrando el 18% de los balnearios del país. “Nuestro potencial sanitario permite atraer a personas que buscan aliviar dolencias musculoesqueléticas, respiratorias o dermatológicas, mejorar su movilidad, recuperarse tras intervenciones o simplemente cuidarse mejor”, subraya Amor.

La Asociación participa en programas como Benestar en Balnearios de la Xunta de Galicia y en iniciativas como ‘Un descanso en los Caminos’, que incorpora la salud termal a la experiencia del Camino de Santiago.

18 balnearios que conforman una red sanitaria y de bienestar​

Los balnearios gallegos se encuentran principalmente en entornos rurales, donde tienen un fuerte impacto social y sanitario. Además de generar empleo y dinamizar la economía local, contribuyen a fijar población y a mejorar la calidad de vida, especialmente en zonas envejecidas. “Los balnearios son un ejemplo de empresa comprometida con el desarrollo sostenible: protegen los acuíferos, usan el recurso con responsabilidad y ofrecen servicios que ayudan a las personas a vivir mejor, con más bienestar y salud”, afirma Amor.